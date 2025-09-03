'Palacio de las ratas': usuarios renombran en Google Maps al Congreso

El Congreso de la República apareció este miércoles 3 de septiembre en Google Maps bajo el nombre de 'Palacio de las ratas', una modificación que se habría originado por usuarios a la plataforma de geolocalización.

Este anecdótico cambio no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron la re nominación como una forma de protesta contra los legisladores, otros cuestionaron el acto y pidieron respetar a las instituciones del Estado.

Palacio de las ratas.

Hasta el momento, ni el Parlamento ni Google se han pronunciado sobre el incidente ni han aclarado si la etiqueta ya fue corregida de forma oficial.

Cabe resaltar que este no es el primer caso de este tipo. En 2017, el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, también fue rebautizado temporalmente en Google Maps como 'Cámara de ratas', lo que generó un revuelo similar.