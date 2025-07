Juliana Oxenford cuestionó la llegada del primer lote de trenes que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, trajo al Perú desde Estados Unidos como parte de una "donación" de Caltrain. En el evento no se contó con la presencia del titular del MTC, lo que provocó que el burgomaestre expresara su disconformidad.

"Se dirigió al ministro de Transportes, al primer ministro... está desesperado porque por más que él tenga sus papeles, su estudio de impacto ambiental, sus paraderos, si no tiene el permiso del Ministerio de Transportes. Lo que menos le conviene al alcalde de Lima es pelearse con quien va a levantar una de las dos banderas: la roja o la verde", dijo Oxenford.

Asimismo, la periodista resaltó sobre cuáles podrían ser las intenciones detrás de la campaña de trenes. "El hecho de que no haya estado presente el titular de la cartera que se tiene que encargar de decir "ok, los trenes van" es porque no se la va a poner tan fácil a Porky. Por eso, él está desesperado porque esta es su carta de presentación para las Elecciones 2026. Con este acto quiere darle al electorado una muestra de confianza. Por eso está desesperado porque él no usará el tren para irse a Chosica", mencionó.

Por otro lado, mostró indignación por la falta de seguridad que brindan los trenes Caltrain. "Las vías están en mal estado. No hay un estudio responsable sobre eso. He ido a Chosica y de regreso vi las vías y estas están destruidas y son esas las que tendrán que soportar vagones que llevan vidas, personas. ¿Podrá?", cuestionó.

MTC tildó de "agresivo y ordinario" las palabras de RLA contra el ministro de Transportes

Por medio de un comunicado, el MTC lamentó el comportamiento "agresivo y ordinario" de Rafael López Aliaga contra el titular de la cartera en redes sociales y actos públicos. Además, sostuvo que la entidad solo se encarga de proyectos de infraestructura vial y comunicaciones y "sus determinaciones las adopta en el estricto marco normativo y técnico".

Asimismo, enfatizó en que el sector actúa con "seriedad y responsabilidad" en salvaguarda de la ciudadanía de Lima y Callao. No vela por "intereses personalistas que pretenden aprovecharse de las expectativas ciudadanas".

De acuerdo con el comunicado, el MTC indicó que se ha coordinado con la concesionaria para el otorgamiento de facilidades de traslado y almacenaje de los trenes, así como el de material rodante. La institución realizará las verificaciones a fin de emitir la autorización conforme a ley.

Finalmente, enfatizó que "no pone trabas a ningún proyecto, solo cumple con la ley y garantiza la seguridad vial". Esto, en respuesta a los cuestionamientos del alcalde de Lima en el que indica, no se callara la boca, porque "está yendo en contra de la felicidad de la gente".