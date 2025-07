Enma Benavides volvió al Poder Judicial gracias a firma de su excompañera de trabajo en la Sala Penal Nacional

Detalles importantes. Una nueva publicación del semanario 'Hildebrandt en sus 13' examinó los vínculos entre Enma Benavides, hermana de Patricia Benavides, y la presidenta de la Corte Superior de Lima, Miluska Cano. La firma de Cano en la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que restituyó a la hermana de Patricia Benavides en el Poder Judicial fue clave y se realizó con una celeridad inusual. El detalle es que ambas fueron compañeras de trabajo dentro del Poder Judicial.

Tal como detalla el reportaje, Cano y Benavides trabajaron juntas entre 2011 y 2014 en la Sala Penal Nacional. Su labor no estuvo exenta de polémicas: en 2014, dicha sala emitió una sentencia que absolvió a 20 policías, 12 ronderos y 5 militares acusados por el caso Lucmahuayco, relacionado con la matanza de 28 campesinos en Cusco durante la década de los ochenta. En su momento, la Fiscalía solicitó prisión para altos mandos militares y policiales como autores mediatos, pero finalmente la sala integrada por Cano y Benavides dictó la absolución, alegando “falta de pruebas”.

Al respecto, la Fiscalía y la defensa de las víctimas apelaron la absolución, argumentando que las juezas no identificaron plenamente a las víctimas, no ordenaron pruebas de ADN ni peritajes antropológicos adecuados y desestimaron testimonios clave que implicaban a policías, militares y ronderos. Gracias a ello, se ordenó un nuevo juicio. No obstante, la actuación de la Sala Penal ya había sentado un precedente negativo con este caso.

Otros antecedentes muestran que, durante la etapa en la que Cano y Benavides fueron compañeras, la Sala Penal Nacional se caracterizó por dictar penas mucho menores a las solicitadas por el Ministerio Público. Esta tendencia se evidenció en otro caso emblemático: la desaparición del agricultor Marco Torres Aquino a manos del coronel del Ejército Cronwell Espinoza Sotomayor. Mientras la Fiscalía pidió 20 años de prisión para el alto mando, Miluska Cano votó por imponer una pena de 10 años y Benavides Vargas se pronunció a favor de su total absolución. Ahora, tras una actuación polémica en el Poder Judicial, Cano y Benavides vuelven a vincularse debido a la intervención de la primera en el regreso de la segunda a sus funciones judiciales.

Enma Benavides ya está trabajando en la Corte de Lima

Después de que la JNJ anulara de oficio el proceso disciplinario que la separó del cargo, Enma Benavides logró ser reincorporada al Poder Judicial. Su retorno, que tuvo varias postergaciones por problemas médicos, fue avalado por la Corte Superior de Lima y ratificado por la jueza Miluska Cano. Así, fuentes de La República confirmaron que la magistrada ya ejerce funciones en dicho tribunal.

Cabe recordar que Enma Benavides fue destituida por decisión del Pleno de la JNJ, mediante la Resolución N.º 089-2024-Pleno-JNJ, emitida el 22 de mayo de 2024. La medida se sustentó en que la jueza habría interferido en una investigación fiscal en su contra, valiéndose de la influencia de su hermana, Patricia Benavides, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal de la Nación. Asimismo, se le atribuyó el presunto favorecimiento a procesados por narcotráfico, acusación respaldada por la declaración del narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos, quien aseguró haber pagado 150.000 dólares, a través de un abogado, para recibir beneficios judiciales.

No obstante, la JNJ decidió revertir la destitución. Según la institución, existían falencias en el proceso: la motivación de los cargos resultó insuficiente, los hechos imputados carecían de la debida precisión y se vulneraron garantías fundamentales como el derecho a una defensa adecuada. Por ello, se ordenó su inmediata reposición con carácter retroactivo.