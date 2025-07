José Domingo Pérez confirma que PJ no adelantará el juicio oral contra Susana Villarán: "Es inminente"

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso Susana Villarán, confirmó que, pese a sus pedidos, el Poder Judicial no adelantará la fecha de inicio del juicio oral. El mismo será el 23 de septiembre, día previsto inicialmente por la máxima instancia judicial y que la Fiscalía solicitó modificar.

"Es inminente que el juicio oral se debe instalar este 23 de septiembre. Atendemos que es una fecha que lamentablemente los jueces no la van a modificar, no la van a adelantar. La Fiscalía solicitó el adelantamiento, pero no hubo esa posición de parte de los jueces que van a juzgar este caso. Lo único que quedaba pendiente de resolver era esta solicitud de la disposición de medidas para el juzgamiento de todos los acusados en este caso", dijo a la prensa.

Asimismo, explicó que si bien el Poder Judicial había admitido la solicitud de impedimento de salida del país, rechazó la comparecencia con restricciones debido a la Ley N°32130 aprobada por el Congreso el 2024.

Sobre el caso Susana Villarán

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, dictó 36 meses de impedimento de salida contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato al haber recibido supuestamente aportes millonarios de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a la campaña por el 'No' a la revocatoria contra Villarán en el año 2013. El fiscal José Domingo Pérez se encargo de sustentar el pedido, que también incluyó reglas de conducta como no tener comunicación con otros otros imputados o testigos.

"Considero que se debe imponer el máximo establecido por ley que son los 36 meses. La petición del Ministerio Público es fundada y se impone por 36 meses contra Susana Villarán con oficio a la autoridad de Migraciones para informar de esta medida que debe ser cumplida en el marco del proceso penal, sobre todo para la culminación de la etapa de juzgamiento", sostuvo el juez para dar su fallo.

En la audiencia, Villarán tomó la palara para asegurar que cumpliría el impedimento de salida que solicitó el Ministerio Público "Yo me allano al impedimento de salida del país. No he tenido interés, ni voy a huir, ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, físico y virtuales en el GPS, estoy en mi domicilio legal todo el tiempo", puntualizó.

Cabe recordar que recientemente José Miguel Castro, exgerente municipal de Villarán, mejor conocido como 'Budían', fue hallado muerto al interior de su domicilio. Castro aspiraba a ser colaborador eficaz en el caso de los aportes de Odebrecht y OAS. Según la tesis fiscal, Budían habría sido el número dos dentro de la supuesta organización criminal desde la cual se gestionarían los sobornos.

Tras el hecho, Villarán comentó tener miedo de ser involucrada en la muerte de Castro. “Siento temor de que me acusen del homicidio de una persona (José Miguel Castro). Me ha llenado de dolor saber de su muerte, tan dura y violenta. Es algo hecho para amedrentar”, indicó y además, denunció que integrantes del grupo violentista denominado como 'La Resistencia' se encontraban afuera de domicilio arengando contra ella.