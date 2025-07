Eduardo Arana niega beneficios a masones, pero contrataciones contradicen su versión: "No ha habido ningún beneficio"

Respondió. Desde Trujillo, acompañado de figuras del Gobierno y de César Acuña, gobernador de La Libertad, el primer ministro Eduardo Arana dio sus descargos luego de que el dominical Cuarto Poder publicara un reportaje en el que reveló sus vínculos con la logia masónica y cómo habría favorecido con puestos y beneficios, desde su posición en el Gobierno, a compañeros de esta organización. Al respecto, Arana consideró que las acusaciones no están justificadas.

"La prensa utiliza justamente a una institución de larga data y pretende presentarla como una organización necesitada de trabajo. No ha habido ningún beneficio. Este reportaje busca generar una serie de dudas al margen de la ley. Debo mencionar que solo una persona fue contratada y cumple con todos los perfiles del puesto; no fue contratada por pertenecer o no a una asociación", indicó.

Pese a que confirmó que la persona contratada era parte de su misma logia masónica, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que nunca ha dado indicaciones para que, desde su cartera o el gabinete, se beneficie a alguien en particular.

"Reclamo a la prensa que efectivamente haya una investigación. En ningún caso se ha hecho algún tipo de recomendación a un funcionario para que atienda o deje de atender a alguien. (…) Mi exhortación es que los periodistas investiguen y, si encuentran algo incorrecto, lo publiquen, pero que no especulen sobre si hubo o no algún beneficio", señaló.

Eduardo Arana habría beneficiado a miembros de su logia masónica desde el Ministerio de Justicia

El mencionado reportaje de Cuarto Poder señala que, durante su tiempo como ministro de Justicia, varios integrantes de la logia masónica a la que pertenece Eduardo Arana habrían recibido favores o posiciones ventajosas. Esta situación, de acuerdo con el penalista Walter Palomino, podría encajar en figuras delictivas como tráfico de influencias o colusión, entre otros ilícitos.

Uno de los casos expuestos es el de Elías Falla, abogado que trabaja como consultor del despacho ministerial de Justicia bajo un contrato FAG. Su ingreso a esta cartera coincidió con la gestión de Arana como ministro, obteniendo una remuneración mensual de 15.600 soles. Falla forma parte de la misma logia y existen fotografías que evidencian su cercanía con el actual primer ministro.

Otro nombre mencionado es el de Mario Venero, empresario y miembro del consejo masónico. Venero ha tenido repetidas visitas al Ministerio de Justicia y asegura que su nexo con Arana data de tiempo atrás. Además, su fundación ‘Legado de Bolognesi’ obtuvo documentación exclusiva de este ministerio, y aunque dice que solo una vez se reunió con Arana, fue para pedir que se declare un año conmemorativo de Sánchez Carrión. Por su parte, el empresario José Azañedo, quien también aparece retratado junto a Arana en eventos masónicos, figura con visitas a distintas entidades públicas relacionadas con gestiones para sus proyectos, aunque sostiene que no mantiene vínculo alguno con el premier.