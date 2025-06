José Miguel Castro: autoridades reaccionan a la muerte del aspirante a del aspirante a colaborador eficaz en caso de Susana Villaran

José Miguel Castro ha muerto. El pasado 29 de junio, el exgerente municipal durante la gestión de Susana Villarán fue hallado sin vida en su residencia de Miraflores. Su fallecimiento no ha pasado desapercibido para la prensa ni para la sociedad, más aún considerando que Castro tenía cuentas pendientes con la justicia. El exfuncionario, acusado también de corrupción, tenía la intención de colaborar con el Ministerio Público revelando detalles sobre la entrega de dinero que habrían realizado OAS y Odebrecht a la entonces alcaldesa. La muerte del aspirante a colaborador eficaz ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad peruana. Desde fiscales hasta congresistas, varias autoridades se han pronunciado sobre el caso.

Uno de los primeros en reaccionar al lamentable suceso fue el exprocurador Julio Arbizu. En declaraciones a La República, señaló que la familia se encuentra muy afectada, especialmente la esposa de Castro. Además, indicó que la última vez que conversó con él fue hace tres meses y que lo notó “normal y tranquilo”. Según Arbizu, quien fue compañero de colegio del exgerente municipal, Castro “no solía reflejar mucho sus sentimientos”. No obstante, prefirió no profundizar en el tema y pidió a los medios de comunicación mayor empatía hacia los familiares.

El propio José Domingo Pérez comentó algunos detalles sobre las últimas reuniones de Castro con personal del Ministerio Público: “Es una situación bastante lamentable, no solo por la condición humana, sino porque el martes pasado nos habíamos reunido con él. No necesariamente yo, sino el personal de la Fiscalía. Es una persona sometida a un proceso de colaboración eficaz. (...) Ese martes no señaló ninguna situación de riesgo, amenaza o peligro para su vida, pero sí mostró cierta preocupación por el proceso en el que estaba involucrado (...)”, señaló.

En el ámbito político también se han registrado reacciones recientes. El congresista Edwin Martínez afirmó que se trataría de un silenciamiento y advirtió que podría repercutir en otros aspirantes a colaboradores eficaces: “Espero que no se vengan muertes sucesivas. Cuando se intenta descubrir la verdad, se corre el riesgo de que quienes la digan sean silenciados. (…) Ya silenciaron a uno y esto va a repercutir en otros que posiblemente se están guardando las verdades para el final. Hay que aclarar las cosas”, sostuvo.

Otro que se pronunció fue Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, quien aseguró que Castro fue “silenciado por una mafia internacional” y afirmó que se le habría encontrado con una “chalina verde”, dato que no ha sido consignado en ningún informe oficial.

José Miguel Castro: ¿Qué detalles se conocen de su muerte?

Las causas de la muerte del exgerente municipal aún no han sido confirmadas, pero ya existen reportes iniciales. Según un informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), Castro habría fallecido tras un presunto suicidio. El mismo documento señala que el cuerpo fue encontrado con un corte en el cuello de 14 centímetros y un cuchillo de cocina ensangrentado cerca de la escena.

Si bien esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente por los peritos, algunas voces sostienen que Castro pudo haber sido víctima de un asesinato. El profundo corte en el cuello es el elemento que ha llevado a distintas figuras a considerar que el exgerente municipal pudo haber sido silenciado para evitar que continuara colaborando con la justicia.

Sea como fuere, el informe oficial sobre la causa de su muerte recién se conocerá cuando se realice la necropsia correspondiente. En caso la fiscalía distrital determine que el hecho debe investigarse en el marco del caso Susana Villarán, el Ministerio Público y el equipo especial Lava Jato iniciarán las diligencias necesarias.

La relevancia de José Miguel Castro en la trama del caso Odebrecht

En 2019, se difundió un audio en el que José Miguel Castro participaba en una conversación con la exalcaldesa de Lima y Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En la grabación se escucha a Castro pedirle a Prado negar ante la fiscalía la existencia de una cuenta abierta en Andorra. Prado respondió asegurando que seguiría colaborando con el Ministerio Público. Días antes del fallecimiento de Castro, Prado fue condenado a ocho años de prisión por peculado.

Durante las investigaciones, Jorge Barata —exrepresentante de Odebrecht en el Perú— reveló que Castro figuraba bajo el alias de ‘Budián’ en el registro interno de seudónimos de la constructora, empleado para ocultar pagos ilícitos.

Castro poseía testimonios clave en el caso que involucra a la exalcaldesa. Según detalló José Domingo Pérez, fiscal adjunto al caso, en el programa Del Hecho al Dicho de La República, Castro llegó a brindar estos testimonios luego de varias reuniones con el Ministerio Público. ¿Serán tomadas en cuenta estas declaraciones ahora que Castro ha muerto? El propio Pérez aseguró que sí pueden ser consideradas, pero que —por razones evidentes— ya no podrán ser contrastadas directamente con el exfuncionario. Además, el fiscal advirtió que dependerá del juez decidir si incluye o no esos testimonios en el proceso contra Villarán.

El testimonio de Castro no solo apuntaba a las acusaciones contra Villarán, sino que también involucraba a otros nombres relevantes para la fiscalía. Uno de ellos es Óscar Vidaurreta, otro de los acusados. A Vidaurreta se le señala porque, a través de su empresa Ogilvy, también habría recibido dinero de las empresas brasileñas. Por orden judicial, Castro tenía prohibido acercarse a cualquiera de los implicados en este caso.