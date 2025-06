Ministro de Vivienda asegura que programa de presidenta busca comunicar, pero lleva más de 240 días sin responder a la prensa

"Nosotros tenemos la obligación de comunicar y quién mejor que la presidenta", manifestó enfáticamente el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, luego de ser consultado sobre su postura ante la emisión de un programa conducido por Dina Boluarte, a través de TV Perú. Para el ministro, esta es una oportunidad para que la presidenta genere confianza en la población, pese a que cuenta con una desaprobación histórica y ha evitado responder a la prensa desde hace más de 240 días.

"Es muy legítimo que cualquier funcionario pueda contar con un espacio donde comunique los logros y las cosas importantes porque eso genera confianza y optimismo en la población", expresó el ministro desde Piura.

Como se recuerda, justo en esta región, en más de una ocasión, la población ha expresado abiertamente su rechazo e indignación ante la falta de respuestas de la mandataria. "Nunca se acerca a hablar con el pueblo, se sube a su móvil rodeada de escoltas y se va, ni siquiera conoce nuestras necesidades", declararon los pobladores de Sullana durante un evento en el mes de febrero.

Ministro rechaza pronunciamiento del Consejo de la Prensa Peruana

En esa línea, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, cuestionó la pertinencia de la iniciativa del Ejecutivo. Para el CPP, esta decisión buscaría evitar una fiscalización que sí realizan otros medios de comunicación. “Lo que busca es un espacio para despacharse, no para informar con transparencia”, aseveró para Canal N.

Al respecto, el jefe de la cartera de Vivienda negó que el voceado programa vulnere la pluralidad del canal. No obstante, al ser consultado por su opinión respecto a la evasión de Boluarte a la prensa eludió la pregunta en varias ocasiones.

Ministro se pronuncia sobre disputas en el Ministerio Público

En otro momento, el ministro de Vivienda se refirió a los recientes eventos en el Ministerio Público, que involucra la suspensión temporal de Patricia Benavides como fiscal suprema.

"Es muy preocupante para el país lo que está sucediendo en el sistema de justicia porque las economías internacionales, los inversionistas, que miran a nuestro país como líder en el desarrollo económico, buscan seguridad jurídica, y eso la determina el sistema de justicia, y lo que está sucediendo en este momento en el Ministerio Público realmente es muy preocupante", acotó.

Durich Whittembury asegura que rezaba diariamente para que no llueva en Piura

Durante su visita a Piura, Durich Whittembury reveló que, en los primeros meses del año, amanecía diariamente persignándose y pidiendo que no llueva, tras reconocer que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de aguas pluviales (SARE), ejecutados por el Ministerio de Vivienda en diversos sectores de la región, presentaban varias deficiencias.

"Todos los días de este verano amanecía persignándome 'que no llueva, que no llueva'. Ustedes veían que ahí estaban nuestras electrobombas, nuestras mangueras y teníamos a gente las 24 horas del día porque empezaba a llover y de manera cuasi manual teníamos desarrollada toda una operatividad para evitar los inconvenientes (inundaciones), pero así no debe de operar, eso está clarísimo", mencionó.

Finalmente, Whittembury reveló que existieron, además, fallos contractuales que afectaron la operatividad de estos millonarios proyectos. Como se sabe, a la fecha, un gran grupo de moradores ha expresado su preocupación ante el debilitamiento de los cimientos de sus viviendas, luego de que se ejecutaran los SARE y no mostraran un adecuado funcionamiento. Ellos temen que, con las próximas lluvias, sus hogares colapsen.