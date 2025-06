La grave crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público motivó una reacción del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. En declaraciones recientes, el premier expresó su preocupación frente al enfrentamiento entre Delia Espinoza y Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía de la Nación, y planteó que este conflicto sea abordado en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El Gobierno reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y el respeto a las instituciones. Arana advirtió que la actual coyuntura no solo generó enfrentamientos entre personas e instituciones, sino que también dañó la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Ante este panorama, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a actuar como un puente de diálogo para abordar la situación actual.

PUEDES VER: Delia Espinoza denuncia penalmente a Patricia Benavides y sus acompañantes por ingresar a la fuerza al Ministerio Público

Eduardo Arana alerta sobre crisis en el Ministerio Público: "Se está afectando la democracia"

Eduardo Arana expresó su inquietud por el deterioro institucional que causaron los recientes acontecimientos en el Ministerio Público. Dejó en claro que esta crisis no solo afecta la percepción ciudadana, sino que compromete los valores democráticos que sustentan al país. "Otro aspecto que nos merece preocupación y en particular a mí como presidente del Consejo de Ministros es expresar mi preocupación y lamentar lo que está ocurriendo en el sistema de justicia, en particular en el Ministerio Público, porque estamos observando como ciudadanos y también como institucionalistas, cómo se afecta una institución tan importante como es el Ministerio Público, cómo afecta eso además la democracia".

Asimismo, remarcó cómo esta situación afecta directamente a la confianza ciudadana. "Creemos que esta situación que ahora se presenta, además de enfrentar a personas e instituciones, afecta la credibilidad en el sistema de justicia, afecta la institucionalidad de los órganos constitucionalmente autónomos, pero sobre todo afecta a la ciudadanía que quiere confiar en una justicia predictiva, que quiere confiar en un sistema de justicia que esté cerca a la población y que además presente que no existe ningún tipo de politización o de afectación de la objetividad".

Premier plantea que el Consejo de Reforma Judicial aborde la crisis del Sistema de Justicia

Ante este escenario, el premier planteó que el espacio adecuado para abordar esta crisis es el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, órgano donde confluyen las principales instituciones del sector. El Ejecutivo, dijo Arana, está dispuesto a intervenir si así se lo permiten, para promover un análisis conjunto de la situación. "Desde el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, el gobierno, el Ejecutivo, ofrece también la posibilidad de que estos temas puedan ser objeto de ventilación y, si es posible, si nos permiten a nosotros intervenir, damos este espacio para poder compartirlo y analizarlo juntamente con todos los titulares del sistema en este marco que se refiere el marco de reforma del sistema de justicia".

Finalmente, hizo una autocrítica al sistema judicial, pero resaltó que no debe perderse de vista el compromiso del Estado con el respeto a la ley y al equilibrio de poderes. "No es para ustedes, ni mucho menos para nosotros que podemos hacer una grave crítica al sistema de justicia, tal vez no sea la justicia que nosotros quisiéramos tener en todos los aspectos, hay por todos lados algunas impresiones, hay opinólogos a favor y en contra, pero lo que no podemos perder de vista, y desde el gobierno reafirmamos nuestro compromiso con la institucionalidad, con la democracia y con el respeto a la Constitución".