Rosa María Palacios, en una nueva edición de Sin Guion, se refirió a la tercera inhabilitación que impuso el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra debido a la disolución del Parlamento en septiembre del 2019. En ese sentido, Palacios criticó a los legisladores por su constante actitud para impedir que Vizcarra postule a las próximas Elecciones 2026.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

"Vizcarra es un personaje que no puede postular la presidencia, pero es tremendamente popular que si hubiera elecciones libres, justas y transparentes y no estuviera inhabilitado estaría en segunda vuelta. Es evidente que los partidos que hoy están en el Congreso no lo quieren en segunda vuelta", comentó.

PUEDES VER: Dina Boluarte buscó amordazar a Mario Cabani con carta: le exigía que deje de declarar sobre cirugías

En esa misma línea, la conductora y abogada enfatizó que las inhabilitaciones solo ayudarían a Vizcarra a victimizarse ante los entes internacionales, en los que buscará anular las sanciones en su contra para participar de los siguientes comicios electorales.

"¿Qué hace entonces la sanción de anoche? Validar, pero con enorme fundamento, la causa que tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le están haciendo el caso. Después de lo de anoche, puede demostrar con absoluta claridad que es una persecución política y es una persecución política, habida cuenta que casi 5 años después lo sancionan por un hecho que no es inconstitucional para impedir a como dé lugar su postulación a la presidencia", explicó.

RMP: "El congreso le está haciendo la campaña gratis"

Por otro lado, Rosa María Palacios recordó al Congreso que, con dicha actitud vengativa, ayudarían a Vizcarra a ganar el respaldo popular y que, debido a ello, le estarían haciendo su campaña política de manera gratuita.

"Es decir, el Congreso le está haciendo la campaña a Vizcarra gratis, más torpes políticamente no pueden ser. Si es su adversario, si es su enemigo, deberían más bien no hacer las cosas que están haciendo, porque lo único que están haciendo es que en la próxima encuesta no va a tener 15% va a tener 20% y en la siguiente 25%. Y si siguen haciendo esto de repente gana hasta en primera vuelta. Más torpes políticamente no pueden ser porque creen que así lo van a parar", enfatizó.

PUEDES VER: Renovación Popular no dará la confianza a Gabinete Arana: Norma Yarrow es captada escribiendo discurso

"Pueden ponerle 16 inhabilitaciones, igual se va a presentar con todas ellas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se presentó Alan García en el año 2001. Lo más probable es que obtenga una cautelar que le permita postular y si el Jurado Nacional de Elecciones no respeta la resolución de una instancia supranacional, un candidato que ya tiene 15% de aceptación, más víctima aún, va a terminar como María Corina Machado en Venezuela: con un enorme apoyo popular por el mero hecho de que le impiden postular", acotó.