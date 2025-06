Congreso reconsidera votación y aprueba reelección de alcaldes y gobernadores: iniciativa ya no necesitará referéndum

Se cancela el referéndum. Luego de que el pasado 4 de junio el Congreso votara a favor de la reelección de alcaldes y gobernadores, sin alcanzar los 87 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional sin necesidad de una consulta popular, las bancadas de Somos Perú y Fuerza Popular —a través de los congresistas Jerí y Rospigliosi— presentaron una reconsideración con el objetivo de que la propuesta fuera nuevamente debatida en el Pleno de este jueves. Esta reconsideración fue sometida a votación y, en esta ocasión, se superó el umbral requerido: 69 congresistas respaldaron la medida, la cual quedará aprobada automáticamente.

Los congresistas de Fuerza Popular y Somos Perú, Fernando Rospigliosi y Héctor Valer, ya habían adelantado que una reconsideración que alcanzara los votos necesarios para evitar un referéndum sería una noticia positiva.

"Sería absurdo gastar una enorme cantidad de dinero en un referéndum (…) Se ha presentado una reconsideración y el proyecto ha quedado en pausa. La reelección es positiva porque permite una mejor gestión y una carrera política, pero ahora hay intereses de determinados grupos que consideran que podrían verse perjudicados", declaró Rospigliosi poco antes de la votación.

"Hoy, al tratarse de una sesión presencial, esperamos alcanzar los 87 votos. Hay varias bancadas que están en contra por intereses personales. Sin embargo, confiamos en poder convencer a Renovación Popular, Podemos, Juntos por el Perú y a algunos congresistas de Avanza País", señaló Valer a La República horas antes de la votación.

Congreso: bancadas en discordia por aprobación de reelección

De acuerdo con información recogida por este medio, si bien Fuerza Popular respalda oficialmente la reelección, no todos sus integrantes votaron a favor. Alejandro Aguinaga, Vivian Olivos y Raúl Huamán fueron algunos de los congresistas que rechazaron la propuesta.

De igual manera, en Alianza para el Progreso (APP), los congresistas Idelso García y Eduardo Salhuana, actual presidente del Congreso, votaron en contra. En Podemos Perú, Heidy Juárez también se opuso, al igual que Karol Paredes, Rosselli Amuruz y Adriana Tudela en Avanza País.

Desacuerdos en el Congreso por reelección de alcaldes y gobernadores

Durante el debate original de la reforma que busca traer de vuelta la reelección para autoridades locales, las opiniones estuvieron inclinadas a favor de la medida. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, fue uno de los que consideró que esta iniciativa daría pie a que los ciudadanos puedan refrendar su confianza a alcaldes y gobernadores a través de su voto.

"La reelección de alcaldes y gobernadores regionales jamás ha sido un problema. La cifra nunca ha superado el 20 %. (…) Son los ciudadanos quienes finalmente decidirán si premian a un alcalde para que continúe una segunda gestión o lo sancionan para que no siga más. (…) Se trata de profesionalizar la política", indicó.

Pese a ello, no todas las opiniones fueron a favor de la iniciativa. Alex Flores, de la Bancada Socialista, consideró que la reforma que anuló la reelección de autoridades locales lleva poco tiempo puesta en marcha y que, por ende, todavía no se puede evaluar correctamente.

"La gran mayoría de peruanos no quiere la reelección, ni de congresistas y mucho menos de gobernadores o alcaldes. Para muchos, la reelección es sinónimo de corrupción. (...) Esta reforma constitucional —que prohíbe la reelección— tiene menos de diez años. Todavía no podemos evaluar plenamente sus resultados. (...) Desde el Congreso no podemos dar ese mensaje. (...) No vamos a ser cómplices", afirmó.