Canciller viajará al Vaticano para el funeral del papa Francisco tras la negativa del Congreso a Dina Boluarte

Luego de que el Congreso negó el permiso a la presidenta Dina Boluarte para viajar al Vaticano para participar de las exequias del papa Francisco, el canciller Elmer Schialer ocupará su lugar y asistirá al funeral del sumo pontífice que se realizará el sábado 26 de abril en horas de la mañana en la Plaza de San Pedro, Roma. Como se recuerda, el máximo representante de la Iglesia católica falleció el 21 de abril a los 88 años.

A través de la Resolución Suprema N° 073-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano, se oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores y su lugar será ocupado por el primer ministro, Gustavo Adrianzén hasta su regreso. La norma legal lleva la firma de la mandataria, el presidente del Consejo de Ministros y el canciller.

Resolución publicada en El Peruano

"Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del Embajador en el Servicio Diplomático de la República Elmer José Germán Gonzálo Schialer Salcedo, Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, a la Ciudad del Vaticano, Santa Sede, del 24 al 26 de abril de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", se lee en la resolución.

Es preciso señalar que los gastos serán cubiertos por la cartera que dirige Schialer Salcedo y, por consiguiente, deberá rendir cuentas en un plazo no mayor de 15 días. Su viaje costará US$ 9.131,81 y, adicionalmente, se desembolsará US$ 1.620 para sus viáticos.

Dina Boluarte no viajará al Vaticano: Congreso no le dio permiso

En la tarde del miércoles 23 de abril, el Congreso rechazó el pedido de Dina Boluarte para viajar al Vaticano para participar de las exequias del papa Francisco. Fueron 45 votos que se opusieron sobre los de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y las demás bancadas que respaldaron a la mandataria.

La presidenta interrumpió la semana de representación de los congresistas al enviar su oficio a altas horas de la noche del martes 22 de abril. El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, convocó a una sesión fantasmal del Pleno, pero solo contó con 7 parlamentarios presentes, mientras que los demás se presentaron de manera virtual.

De esta manera, el Legislativo no le dio el visto bueno al capricho de Boluarte Zegarra para salir del país hasta el lunes 28 de abril, periodo que pretendía dirigir el país de manera virtual.

"Siento vergüenza por este tipo de solicitudes y que tengamos que dejar nuestras regiones para debatir este tema. Hoy nos vemos en la obligación de estar aquí y perder el tiempo ante un capricho de la presidenta que no se da cuenta de la crisis que atraviesa el país", exclamó el congresista Diego Bazán.