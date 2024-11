El Poder Judicial, a través del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, rechazó el habeas corpus presentado en representación de Nicanor Boluarte, quien solicitaba la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho y la nulidad de todas las resoluciones emitidas por este. Ante esta decisión, Boluarte interpuso una apelación, la cual ya fue admitida para su trámite.

El recurso judicial fue presentado luego de que la defensa de Nicanor Boluarte considerara inviable la pena de 36 meses de prisión preventiva impuesta por el juez Concepción Carhuancho. Según sus abogados, la medida se fundamenta en una supuesta falta de imparcialidad por parte del magistrado, por lo que solicitaron su separación inmediata del caso Waykis en la Sombra.

Uno de los abogados de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, había argumentado previamente que el juez Carhuancho habría actuado con falta de ética y objetividad, afirmando que adelantó detalles del caso durante una clase magistral.

“El juez Concepción Carhuancho aparece en una clase donde dicta Ética y, al tratar el tema de la corrupción en el Perú, utiliza como ejemplo a Nicanor Boluarte. Como profesor, entiendo que pueda opinar; sin embargo, como juez no puede hacer eso. No solo debe ser imparcial, sino también parecerlo. Esto no es una opinión personal, sino una cuestión estrictamente jurídica”, declaró Campos en su momento para Canal N.

Dina Boluarte podría comunicarse con Nicanor gracias a vacío legal

Luego de que el Poder Judicial ordenará 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal Los Waykis en la Sombra, el hermano de la presidenta pasó a ser prófugo de la justicia. Dado que su paradero es desconocido, incluso para sus abogados, lo que ha llevado al Poder Judicial a emitir una orden de captura en su contra, considerándolo prófugo de la justicia.

Este hecho ha generado dudas sobre si la presidenta Dina Boluarte mantiene contacto con su hermano o lo estaría ayudando de alguna manera. En caso de que así fuera, ¿podría enfrentar un proceso judicial?

"El delito de encubrimiento personal no alcanza a los familiares directos. (...) Es presidenta, pero además es ciudadana y como tal no hay un artículo que diga: 'el encubrimiento personal es exceptuado cuando los familiares se comunican o encubren a sus familiares detenidos, salvo la presidenta de la república'. No hay ninguna de esas excepciones", fue la respuesta que brindó Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta.

Comandante PNP Victor Zanabria asegura conocer el paradero de Nicanor Boluarte

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, afirmó que Nicanor Boluarte permanece en el territorio nacional. Según explicó, su localización habría sido posible gracias a información proporcionada por "fuentes humanas".

“Está en el Perú. No voy a revelar su ubicación porque, de hacerlo, estaríamos alertando más de lo que ya han informado los medios. Contamos con datos de fuentes humanas que deben ser complementados con tecnología. Estamos enfocados en dirigir los esfuerzos de búsqueda en esa dirección”, declaró Zanabria al medio RPP.