Jaime Chincha critica que López Aliaga no termine la Vía Expresa este año: "¿Qué fue de 'Lima, potencia mundial'?

En 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha criticó que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, haya comunicado que no va a terminar las reparaciones de la Vía Expresa hasta fines de este año, como tenía previsto. Asimismo, recordó su principal promesa de campaña en las elecciones para el sillón municipal.

"Ahora dicen, se comenta en la municipalidad de Lima que López Aliaga está, en efecto, apurando algunos proyectos para dejar algo, dejar avances en físico. Porque todo apunta a que va a dejar el cargo, tiene como plazo octubre; o sea, el último trimestre, tiene como plazo octubre para dejar el cargo y bajar al llano, como se dice.

Y ser candidato presidencial, 13 de octubre es el plazo. Entonces, sí va a postular a la presidencia y al final ¿Qué fue eso de potencia mundial? ¿Se acuerdan Lima, potencia mundial, no? Según el urbanista Aldo Facho, los proyectos de envergadura demandan un expediente técnico pues no, porque un expediente técnico te resume te detalla te informa eventuales complejidades que se van a enfrentar en el camino", sostuvo el periodista.

Asimismo, Chincha cuestionó los 97 millones que se gasta en el juicio de RLA sin ningún resultado positivo y criticó que esto sea parte de su campaña debido a que había sido desestimado con anterioridad.

"Una pérdida más, una derrota más, que nos cuesta, porque esto nos cuesta. Ya la municipalidad en su defensa dice, argumenta, que están la municipalidad o sea López Aliaga, ¿pidiendo cómo se hizo la compra de acciones?¿Por qué Porque según López Aliaga esto probaría que Brookfield cometió actos de corrupción cuando adquirió la participación de Odevrecht en Rutas de Lima. O sea una locura Brookfield es un consorcio muy conocido a nivel mundial

Más allá de haberle comprado las acciones a Bridge, y bueno y la justicia de Estados Unidos le ha dicho "No señor su pretensión no va No way." Eh ¿por qué Porque este juez neoyorquino Liman rechazó esta solicitud que, como les digo, nos está costando hasta ahora 97 millones de soles sin ningún resultado positivo, ninguno. Todo es campaña" señaló.