Excanciller de Dina Boluarte critica designación de Adrianzen como representante en la ONU: "Su formación no lo acredita"

Siguen las críticas. El exministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzáles-Olaechea, quien prestó servicios diplomáticos durante el gobierno de Dina Boluarte, criticó la designación de Gustavo Adrianzén —ex primer ministro de la actual gestión— como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Para Gonzáles-Olaechea, el nuevo representante ante la ONU no cuenta con las credenciales profesionales necesarias para desempeñar dicho cargo.

“Debería ser un internacionalista o un diplomático de carrera. (…) Naciones Unidas tiene una agenda temática de no menos de 400 tópicos de trascendencia internacional. (…) Ese expertise y esas cualidades profesionales que hoy aseguran que tiene el señor Adrianzén, puedo afirmar que su trayectoria y su formación no lo acreditan”, indicó.

Uno de los aspectos que Gonzáles-Olaechea cuestionó es que el cargo encomendado a Adrianzén requiere —entre otras competencias— la capacidad de hablar y escribir en inglés y francés. Según relató el excanciller, Adrianzén no contaría con dichas habilidades lingüísticas.

“La mayoría de los temas, cuando se negocian, se tratan en los pasillos o incluso durante comidas en diversas embajadas. Y ahí los idiomas predominantes son el inglés y el francés. Hay traductores en los eventos oficiales, como asambleas y conferencias. Pero si yo no hablo inglés o francés y me aborda un austriaco o un británico por un tema, no puedo responderle adecuadamente. (…) Yo he observado que el señor Adrianzén ha necesitado traducción inmediata”, señaló.

Gustavo Adrianzén es nombrado representante permanente del Perú ante la ONU

El regreso de Gustavo Adrianzén al ámbito diplomático fue confirmado oficialmente el 28 de mayo. Durante una conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, anunció que el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la designación del exjefe del gabinete como representante permanente del Perú ante la ONU.

Schialer destacó, contrario a Gonzáles-Olaechea, que Adrianzén cuenta con las calificaciones necesarias para asumir el cargo, resaltando su experiencia en política, su formación académica y sus conocimientos en temas multilaterales. Afirmó que el Consejo de Ministros respaldó plenamente su nombramiento y subrayó su preparación para representar al país ante el organismo internacional con sede en Nueva York.

El nombramiento fue oficializado el 29 de mayo mediante su publicación en el diario El Peruano. Aunque inicialmente su nombre figuraba en la agenda del Consejo de Ministros, posteriormente el documento fue modificado para omitirlo, dejando solo el punto relativo a la designación. A pesar de haber dejado la PCM hace apenas dos semanas, Adrianzén asume nuevamente un cargo público, esta vez como el principal representante del Perú ante la ONU, en una decisión que, según la Cancillería, responde a su capacidad y trayectoria en el servicio estatal.