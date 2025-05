Sin rastro de autocrítica. La presidenta Dina Boluarte se pronunció luego de que se hiciera oficial el nombramiento de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien presentó su renuncia el lunes 12 de mayo. Boluarte, quien tuvo la oportunidad de incorporar nuevos profesionales al gabinete para renovar su gobierno, optó únicamente por cambiar al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y al reemplazante de Arana en la cartera de Justicia. Como resultado, el Ejecutivo recibió críticas por la falta de renovación. Ante ello, Boluarte afirmó que esos cuestionamientos no son su prioridad.

"Sin amilanarnos ante las críticas, ante las mentiras. Porque eso es parte del trabajo político, y los políticos entendemos que a veces algunos buscan protagonismo difundiendo falsedades. Lo que importa es tener la conciencia tranquila. La mía y la de los ministros está más tranquila y transparente que el agua de mi río grande de Chalhuanca", declaró.

Además, la presidenta aseguró que las estadísticas respaldan su gestión, a pesar de los récords negativos en cifras vinculadas a los homicidios producto de la ola delictiva. "No le tememos a las críticas, no le tememos a la infamia, no le tememos a las mentiras. Nosotros hablamos con números, con datos. No como aquellos comentaristas de ciertos programas que dicen cosas como 'la presidenta vive en un mundo paralelo'. Yo les digo: ingresen a las plataformas de los ministerios y revisen los resultados. (…) A nuestro gobierno no lo distrae nada", sostuvo.

Eduardo Arana: El nuevo primer ministro que reemplazará a Gustavo Adrianzén

Eduardo Arana ha sido nombrado como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien decidió renunciar de manera definitiva poco antes de que el Congreso debatiera cuatro mociones de censura en su contra, previstas para el miércoles 14 de mayo. Con este nombramiento, Arana deja su anterior función como ministro de Justicia y asume el liderazgo del gabinete ministerial. Este cambio en el Ejecutivo ocurre en un contexto de reconfiguración del equipo de gobierno, luego de que Dina Boluarte tomara juramento a nuevos ministros en las carteras de Interior, Economía y Transportes.

Eduardo Arana Ysa, abogado de formación, obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y cursó una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Antes de su reciente designación al frente del Consejo de Ministros, se desempeñó como ministro de Justicia y Derechos Humanos. También ha sido asesor del Congreso, integrando equipos técnicos en las comisiones de Justicia y Educación, durante el periodo legislativo de Gladys Echaíz, representante de Renovación Popular y exfiscal de la Nación.

La renuncia de Gustavo Adrianzén se suma a la de Alberto Otárola en marzo de 2024, también durante el gobierno de Dina Boluarte y debido al escándalo que lo involucró con Yaziré Pinedo. En ambos casos, los primeros ministros dejaron el cargo en medio de fuertes cuestionamientos públicos y presiones políticas.