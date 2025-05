Jaime Chincha, en una nueva edición de Del hecho al Dicho, se refirió a las cuatro mociones de censura que prepara el Congreso contra Gustavo Adrianzén, primer ministro de Gobierno de Dina Boluarte, debido a su incapacidad en la lucha contra la inseguridad ciudadana tras el asesinato de 13 mineros en una minera en Pataz.

En ese sentido, el periodista criticó al jefe del gabinete ministerial por "estar más concentrado en el aumento de sueldo" de la presidenta Boluarte. Asimismo, Chincha aseguró que Adrianzén no habría tenido intereses en la denuncia del secuestro en el distrito de Pataz.

"En concreto, son estas cuatro mociones y parece que la cosa se va calentando y parece que le van a dar forata al señor Adrianzén. Porque no es posible, o sea, un mínimo de vergüenza, un mínimo de sangre en la cara, no es posible que el señor Gustavo Adrianzén diga que 'no tiene la certeza', 'ojalá sea una falsa alarma el secuestro', grave, así de desinformado porque claramente no le interesa", enfatizó.

"Él está más preocupado en gestionar ante el Ministerio de Economía, como se ha aprobado con documentos, el aumento del sueldo para la presidenta. Eso es lo que más le preocupa, atacar al Ministerio Público, eso es lo que más le preocupa. Y la presidenta: 'gracias, Gustavito, eres lo máximo, oiga no se les ocurra censurarlo'", agregó.

Jaime Chincha: "No se puede permitir un premier sobón"

En otro momento, Jaime Chincha calificó al primer ministro, Gustavo Adrianzén, como "sobón" de la presidenta Dina Boluarte al encontrarse, según cuenta Chincha, ensimismado en el pedido de elevar el sueldo a la mandataria. En esa misma línea, hizo un llamado al Congreso para "ponerse los pantalones" y censurar al presidente del Consejo de Ministros.

"¿Se merece la censura o no? Yo creo que sí, porque una declaración de esta calaña no se puede permitir en un país agobiado por la inseguridad, así como no se puede permitir que Boluarte se suba el sueldo como si nada. (…) No podemos permitir estas cosas y no se puede permitir que un premier esté más preocupado en ser un sobón de la presidenta gestionando velozmente un aumento del 125% de sus remuneraciones cuando no sabe nada de lo que acontecía en Patas y, después, se conoce de la muerte de 13 trabajadores. Eso no es posible. Así que el Congreso tendrá que ponerse los pantalones alguna vez", recalcó.

"El señor Adrianzén, repito, no tenía la más peregrina idea de lo que pasaba en Pataz habiéndose sentado la denuncia de parte de los familiares a la comisaría en la zona de Patas. ¿Cómo así un premier no tiene acceso a una información tan importante, tan grave, como la que acontecía en Pataz? Los hechos se supieron el 26 (de abril). Se supone que son Gobierno y tienen inteligencia, se supone, lo único que se ve es desinteligencia, pero se supone que tienen inteligencia y son ellos los que deberían saber antes que la prensa las cosas", acotó.