Regidor de La Victoria es acusado de presuntamente haber recibido S/10.000 para otorgar licencias de construcción

El regidor del distrito de La Victoria, Félix Flores Moreno (Somos Perú) fue acusado por un testigo de, presuntamente, haber recibido S/10.000 de un vecino para agilizar la entrega de licencias de construcción en la zona de Fortis. El hecho, cuenta el testigo, sucedió en marzo del 2024; sin embargo, nunca se concretó la licencia, según reveló el dominical Panorama.

"Él se comprometió en sacarle una licencia de construcción a mi amigo, a mi vecino. Y le dijo que estaba en toda la facultad, que tenía unos conocidos que le podían sacar. Y no cumplió su prometido desde el marzo de 2024. Yo lo que pienso, a ciencia cierta, es que él no tenía ningún contacto. Nada. Solamente fue por sacar la plata", declaró el testigo, quien resaltó que él fue el mediador entre el vecino y el regidor.

"Claro, y yo solamente fui el nexo de presentarlos. Entonces yo, para tener una prueba de que no tengo nada que ver, eso lo grabo. Le digo que le devuelva a su plata, pues. Me reclaman a mí el dinero. Tengo que tener un sustento siquiera para acreditar que yo no he sido el que me ha agarrado la plata", agregó.

Es preciso resaltar que, pese a que el reportero del programa periodístico buscó a Flores Moreno para brindar sus descargos, este solo atinó a negar los hechos e invitar al periodista a que lo acompañe a recorrer el distrito. "No sé lo que me dice, verdad. ¿Por qué no me acompañan a ver cómo está el distrito? Yo no sé qué es lo que me dices. No me han notificado, en primer lugar, lo que usted me dice. Voy a ir para allá, mi carro está allá, vamos si quieres", dijo.

La Victoria: vecino pide la devolución de su dinero a regidor municipal

Tras no haber conseguido la licencia de construcción, el vecino de La Victoria —según cuenta el testigo— le solicitó la devolución del dinero; es decir, de los S/10.000 que le habría entregado al regidor de la municipalidad. En ese contexto, el dominical reveló dos audios en los que se le escucha a quien sería Félix Flores Moreno y el testigo para coordinar el reintegro del pago. Luego de haber denunciado el hecho, el testigo confesó que Flores Moreno le envió dos cartas notariales.

Audio 1

Regidor Félix Flores: Aló, aló.

Vecino: Félix

Regidor Félix Flores: Dime…

Vecino: Oe, causita, escúchame, hoy día ha venido la vieja de mi pata a mi jato, ¿cuándo vas a solucionar el problema?

Regidor Félix Flores: No voy a coordinar para qué…

Vecino: Lo que pasa es que ya lo multaron, y el hombre me está que reclama a mí porque le han puesto una multa, y entonces si tú tienes esa llegada a fiscalización, trata de ayudarlo, de darle la mano, cosa que así baja la vaina, para que no me esté jodiendo a mí, pues…

Regidor Félix Flores: Mira, en verdad, eso ahorita, no, voy a consultar el tema, eso de ahí. A ver voy a consultar, en la tardecita que bajo, ahí voy a consultar. Te llamo para que me mandes el expediente.

Vecino: No, la multa que le han puesto…

Regidor Félix Flores: Por eso, pues, el expediente, para ver por qué lo han puesto.

Vecino: Pero porque lo han puesto, por la obra, por la vaina que no la has sacado, por la licencia que no le has sacado.

Regidor Félix Flores: Pero si se había quedado que el tío no quería nada…

Vecino: Pero está bien, si no quería había que devolverle el dinero, lo que había dado, el dinero…

Regidor Félix Flores: Habían quedado en que le iban a devolver. Ya, pero, si le ponen por no tener, o sea, no entiendo…

Vecino: Pero, tú quedaste en manejar todo eso y ahora el pata se me prende a mí.

Audio 2