Alberto Otárola confirma que Dina Boluarte no comunicó sobre cirugía a sus ministros: "La presidenta no informó (...) no lo hizo"

​En una reciente declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reveló que la presidenta Dina Boluarte no informó al gabinete sobre la cirugía a la que se sometió en julio de 2023. Otárola enfatizó que la mandataria omitió comunicar su impedimento temporal, lo cual podría tener implicancias constitucionales, según citó el artículo 115 de la Constitución, que precisa que en casos de impedimento temporal o permanente del jefe de Estado, se debe informar al presidente del Congreso.

“Como correspondía a la verdad de los hechos, dije que efectivamente la presidenta se sometió a una operación quirúrgica el 28 de julio de 2023. ¿Fue por salud o estética? No me corresponde responder. Eso lo investigan ustedes (...) ¿La señora Boluarte informó formal o informalmente al Consejo de Ministros o al presidente del Consejo de Ministros la realización de este procedimiento médico? Y la respuesta es contundente: no, no lo hizo”, señaló Otárola.

Agregó, que esta respuesta también fue manifestada por la mandataria cuando declaró en el Ministerio Público. Asimismo, recalcó que lo importante no es el motivo de la operación, sino su impacto jurídico y constitucional, pues la presidenta se habría ausentado del cargo de forma temporal sin comunicarlo al presidente del Congreso. Esto habría violado el artículo 115 de la Constitución Peruana.

“La señora Boluarte tuvo un impedimento temporal al momento de someterse a la operación, eso lo ha reconocido ella misma. En consecuencia, debió comunicarlo al Congreso. Esa es la cuestión clave que se debe debatir”, advirtió Otárola.

Dina Boluarte no habría tenido reuniones presenciales por cirugía

Durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización, el exprimer, ministro Alberto Otárola reveló que, entre el 28 de junio y el 10 de julio de 2023, no mantuvo reuniones presenciales con la presidenta Dina Boluarte, pese a encontrarse en funciones como jefe del Gabinete. Según relató, solo hubo breves comunicaciones telefónicas en las que la mandataria justificó su ausencia física con un supuesto cuadro gripal severo, sin mencionar en ningún momento que se encontraba recuperándose de una cirugía estética.

Otárola añadió que el 5 de julio Boluarte participó en un Consejo de Ministros, aunque sin activar su cámara, lo cual impidió verificar su condición real. Recién el 10 de julio reapareció públicamente en un acto oficial junto al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, y dos días después se presentó en persona a una nueva sesión del gabinete.