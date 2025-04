RMP tras fallecimiento de Mario Vargas Llosa: "No hay nada que perdonarle, lo entregó todo por el Perú"

Rosa María Palacios, en 'Sin guion' se refirió a la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura del 2010, quien falleció el domingo 13 de abril a los 89 años de edad en Lima. La lamentable noticia fue comunicada por sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa por medio de redes sociales. Se desconocen las causas de la muerte del escritor, sin embargo, sus últimas apariciones públicas causaron gran preocupación por su deterioro físico.

"Yo quería empezar por resaltar algunas de sus virtudes humanas del legado que él deja para los peruanos de bien, no para los mezquinos que no le reconocen nada y que le van pidiendo cuentas de esto y aquello. Mario Vargas Llosa fue un hombre que hizo de la ética del trabajo, su norte. No he visto una persona más disciplinada en mi vida, él creía que era un obrero de sus novelas, un oficinista que iba de 8 a 6 escribía disciplinadamente con horario, leía con horario, contestaba correspondencia y participaba en distintas cosas", puntualizó.

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010

Palacios se refirió al mayor premio que puede recibir un escritor, el Premio Nobel de Literatura que MVLL recibió en el 2010 y en su discurso dijo que él era el Perú; sin embargo, muchos peruanos críticos le dijeron que él era español, pues vivió gran parte de su vida en el país europeo, además de otros países del mundo.

"Le dieron el Premio Nobel y no faltaron en el 2010 aquellos que decían que no era peruano, que era español, parte de las absurdas mezquindades que tuvo que sufrir en vida Mario Vargas Losa, tuvo que sufrir la persecución de Alan García, del 87 al 90, cuando entró a la política de lleno, militancia activa en el Movimiento Libertad y fue el candidato presidencial del Frente Democrático, desde ahí impulsó ideas sobre libertad que creo yo son las que cambiaron al Perú en los años siguientes. Aunque hay que decirlo no se le entendió", señaló.