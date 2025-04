Alfonso López Chau renuncia al rectorado de la UNI: iniciará su campaña con el partido Ahora Nación

Alfonso López Chau presentó su carta de renuncia irrevocable a la rectoría de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la misma que será efectiva a partir del 7 de mayo, según el oficio que envió el saliente rector a la asamblea universitaria.

El pasado 24 de julio del 2024, el partido político Ahora Nación que lidera Alfonso López logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que la dimisión del titular de la UNI responde al inicio de su campaña pressidencial

“Reciban mi cordial saludo. Con el debido respeto, me dirijo a ustedes para comunicar una decisión importante. Hay momentos en la vida en los que nos enfrentamos a disyuntivas y debemos optar por una de las alternativas, aunque esta sea la más difícil e incierta. Miro hacia atrás y me veo, hace ya tres años, asumiendo con entusiasmo y compromiso el cargo de rector de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería”, dice parte del oficio de López Chau.

“Durante este tiempo, he tenido el privilegio de escuchar a los más jóvenes: estudiantes y egresados de esta casa de estudios (…). En ese sentido, y conforme a mis principios y valores, me he sentido interpelado a cumplir con el sagrado deber de todo peruano, el cual hoy me conduce a aceptar responsabilidades morales superiores. Por todo lo expuesto, presento mi carta de renuncia irrevocable al cargo de rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, la misma que tendrá efecto a partir del 7 de mayo de 2025”, añadió.

Nuevo Perú y sus alianzas con miras a las elecciones del 2026: Alfonso López Chau asistió a la reunión

En marzo de este año, el partido Nuevo Perú estableció la creación de un frente unitario con miras a las elecciones 2026. Entre los asistentes se encontraba Alfonso López Chau, así como Marco Zevallos (Primero La Gente), José Boza (Partido de los Trabajadores y Emprendedores) y Hernando Cevallos (Movimiento por la Unidad de los Pueblos), así como las congresistas Sigrid Bazán y Ruth Luque, la expresidenta del Congreso Mirtha Vásquez y la exlegisladora Indira Huilca.

De acuerdo a la información que recogió este medio, el partido de Nuevo Perú busca alianzas con sectores que respalden una agenda

"Nuestro partido es un instrumento de lucha. Hoy nos congregamos con representantes de las 27 regiones electorales del país, pero también con otras fuerzas políticas que, como nosotros, apuestan por un proceso unitario para cambiar el rumbo del país", dijo Enver León, secretario general de Nuevo Perú.