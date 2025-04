Jaime Chincha sobre Dina Boluarte: "Cada vez es más difícil reconocerle el gesto facial"

En la última edición de Del hecho al dicho, Jaime Chincha criticó la falta de comunicación corporal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, durante sus declaraciones sobre el paro de transportistas, quienes salieron a marchar para exigir al Congreso y al Ejecutivo soluciones frente a la creciente ola de extorsiones.

"La presidenta de la República, ayer, deslegitimó el paro de los transportistas, de frente. Con su rostro cada vez más pétreo, ¿no? Imperturbable, casi sin gesto para expresar alguna emoción no verbal, ella mueve las manos o levanta la voz, pero es cada vez más difícil reconocerle el gesto facial, ¿no?", dijo.

Chincha calificó de cobarde la forma en la que Boluarte responsabilizó el incremento de la seguridad ciudadana a las gestiones anteriores a la de ella, pese a que durante su Gobierno se incrementaron de dos a seis asesinatos al día.

"Esta manera tan cobarde que tiene la señora de desprenderse de una obligación que sí es suya de acuerdo a la Constitución. El Gobierno, el Estado es el que debe cautelar por la seguridad de los ciudadanos y ella quiere echarle la culpa a otros gobiernos, "yo heredé esto", como si acabara de llegar también", señaló.

Dina Boluarte deslegitimiza el paro de transportistas

El periodista señaló que a Boluarte le preocupa más el paro que la situación de la extorsión y de la inseguridad ciudadana a raíz de un comentario hecho por ella en el denominado 'cuarto de guerra' sobre las supuestas pérdidas económicas que genera la protesta a los transportistas.

"O sea, a ella le preocupa más el paro que la situación de la extorsión y la inseguridad. Van a perder, les dice, si pierden todos los días porque tienen que pagar cupos, ¿eso no es perder todos los días? Todos los días pierden, sin paro. Pero, ¿por qué hacen el paro? Porque están desesperados, porque ven una inacción monumental desde el Gobierno. Por eso paran, porque los están matando, porque los obligan a pagar cupos, porque ya no saben qué hacer, porque usted es una inútil, y está demostrado con las cifras de criminalidad galopantes, con las cifras de extorsión galopantes, eso no se ha detenido", comentó.

Chincha también indicó que el 'cuarto de guerra' no muestra los resultados que el Gobierno indica frente a la lucha contra la criminalidad, ya que en las cifras que se muestran están mezcladas con delitos menores.

"Cuartucho de guerra, como decimos nosotros lo único que hacen es mostrar cifras, ¿no? Además del teleprompter, que además mezclan papas con camotes y yucas porque dicen, hemos capturado a tal cantidad de gente, sí, pero mezclan todo, ponen conductores manejando en estado de ebriedad, delitos menores. Es una barbaridad, por eso le decimos a ese lugar cuartucho de guerra no sirve para nada", indicó.

Sobre el blindaje del Congreso a Dina Boluarte al archivar la denuncia constitucional por el caso Rolex

Jaime Chincha habló sobre el blindaje hecho por el Congreso a Dina Boluarte tras archivarse la denuncia constitucional contra la mandataria por el caso Rolex. Para el periodista, esto es un guiño del fujimorismo y otros partidos alineados al pacto hacia Boluarte,

"Nilza Chacón (congresista fujimorista) ella es la que ha elaborado el informe que limpia desde el Congreso, no es desde la Fiscalía, la Fiscalía sigue una investigación ¿ya? Este es un veredicto político y claramente favorable a la presidenta Boluarte. Es un guiño que el fujimorismo, en este caso con la anuencia de los demás partidos. Porque el caso Rolex está más que documentado, ¿no? Y otra vez no son los Rolex, es, como las cirugías, lo que está detrás o lo que estuvo detrás de los Rolex", sostuvo.