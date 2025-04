A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) el expresidente Martín Vizcarra se refirió a la marcha de transportistas que se desarrolla en Lima y Callao, en el que reclaman al Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso por medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana. En ese sentido, Vizcarra responsabilizó a la mandataria y el Parlamento de las consecuencias que viene dejando la actual crisis que azota el Perú debido a la ola de extorsión y sicariato.

El exjefe de Estado, quien es investigado y afronta un juicio oral por el presunto delito de cohecho por el caso del hospital de Moquegua, calificó de una "coalición" la alianza entre Boluarte y el Legislativo. Asimismo, el exmandatario enfatizó que los transportistas han tocado fondo, ya que algunos de sus ellos forman parte de la lamentable lista de 595 asesinatos en lo que va del año, según las cifras del Sinadef.

"Un paro contundente y total, demuestra a la coalición Gobierno-Congreso que todo tiene un límite. Los transportistas tocaron fondo. Mientras tanto, Dina y sus jefes, Keiko, Acuña y Porky, no dan respuestas. Cuando está en riesgo la vida no hay temor en salir a las calles"señaló el expresidente.

Tweet de Martín Vizcarra en su cuenta oficial de X.

Dina Boluarte no se hace cargo de la ola de criminalidad

Sin mostrar empatía alguna, la presidenta Dina Boluarte trató de deslindar su responsabilidad política frente a la creciente inseguridad ciudadana en el país. Durante una sesión del 'Cuarto de Guerra' realizada la tarde del 10 de abril, la mandataria afirmó que su gobierno no es culpable del incremento del crimen, ya que este problema existe desde antes de que asumiera el cargo.

"En dos años y meses del gobierno de la presidenta Boluarte no vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta Boluarte. No es la responsabilidad solamente de este Ejecutivo", indicó desde Palacio de Gobierno, mientras que los transportistas exigen por mayores medidas en la lucha contra la delincuencia.

Dina Boluarte deslegitima paro de transportistas

Alejada de la realidad del país, la presidenta Dina Boluarte se refirió a la protesta organizada por los transportistas frente al alarmante incremento de extorsiones que enfrenta el sector, durante una nueva sesión del Cuarto de Guerra. En lugar de respaldar la manifestación que busca poner en evidencia esta grave situación, Boluarte sostuvo que el paro únicamente afecta al propio gremio, minimizando así el problema de fondo: la creciente delincuencia que golpea al rubro del transporte.

"Un día de paro no va a evitar que las acciones de esta lacra social continúen existiendo. Con un paro de transporte pierde el empresario transportista, pierde el conductor (…) y pierde el Perú, porque estamos paralizando el movimiento habitual del trabajo. Por eso, a los señores del transporte les decimos que el problema del sicariato y de la extorsión también es nuestro.