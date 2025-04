Congreso: Comisión de Fiscalización citará a Alberto Otárola para declarar sobre cirugías y Rolex de Dina Boluarte

Alberto Otárola, ex primer ministro de Dina Boluarte, será nuevamente citado por el Congreso de la República. Esta vez, la Comisión de Fiscalización lo ha convocado para declarar el martes 15 de abril a las 9:00 a.m., en relación con su antigua aliada política, Dina Boluarte, y, específicamente, sobre asuntos que han motivado investigaciones fiscales contra la mandataria. Se trata de los casos conocidos como Rolex y Cirugía.

La comisión, presidida por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú), buscará que Otárola responda sobre las acciones que realizó durante el periodo en que asumió funciones en ausencia de la presidenta, entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023. Asimismo, deberá explicar los detalles de una reunión que sostuvo con Boluarte tras dejar el cargo, en la que presuntamente se habría abordado su implicancia en el caso Rolex. Finalmente, tendrá que responder por las acusaciones relacionadas con supuestas contrataciones realizadas a cambio de intervenciones estéticas a las que se habría sometido la jefa de Estado.

"Espero que el señor Otárola, quien ha sido el principal responsable del gobierno de la señora Boluarte, concurra a la sesión de la Comisión de Fiscalización, porque tiene un compromiso con el Perú", declaró el congresista Juan Burgos, líder de la comisión, a este medio al ser consultado sobre la citación al ex primer ministro.

En la misma sesión, la Comisión de Fiscalización debatirá y votará el informe preliminar sobre el caso de las cirugías y el presunto abandono de funciones por parte de la presidenta de la República.

Citación a Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización | Foto: Congreso de la República.

Alberto Otárola se pronunció en entrevista sobre casos de Dina Boluarte

Tras un prolongado periodo de ausencia, Alberto Otárola reapareció en la esfera pública para pronunciarse sobre las diversas denuncias que pesan en su contra. En declaraciones a Infobae, señaló directamente a la presidenta Dina Boluarte como responsable de una presunta campaña de hostigamiento político y mediático. Negó haber sido el responsable de la filtración sobre los relojes Rolex de la mandataria y afirmó que no tuvo oportunidad de mentir respecto a la intervención quirúrgica que se le practicó en 2023.

"Yo fui al Congreso y respondí por la agenda que me dio la Comisión de Fiscalización. Estuve más de una hora y media respondiendo sobre los temas relacionados con Devida y Yaziré Pinedo. Al final, la comisión aprobó un punto adicional, que era sobre la operación. ¿Qué quería la señora Boluarte? ¿Que dijera que no se operó? No miento, señora Boluarte. Yo no voy a mentir. Yo dije la verdad", expresó en la entrevista.

“La única responsable de la exhibición de esos Rolex es ella misma. Se me acusa de filtrar información (…). Esa es una acusación insostenible, mentirosa y rastrera, que afecta mi honorabilidad y que ya no voy a permitir que siga ocurriendo”, afirmó Otárola en defensa frente a las acusaciones de la jefa de Estado.

Otárola, quien renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros en marzo de 2024 tras la revelación de audios vinculados a Yaziré Pinedo, sostiene que la mandataria ha organizado acciones coordinadas entre la Policía y el Ministerio Público con el objetivo de perjudicarlo. “Tengo pruebas y testigos de que la presidenta está disponiendo que se me perjudique en investigaciones fiscales y policiales”, agregó.