López Aliaga pagó S/97 millones en 9 contratos al estudio de abogados del amigo de Donald Trump

El alcalde Rafael López Aliaga confirmó que contrató al estudio de abogados neoyorquino Boies Schiller Flexner LLP, uno de cuyos integrantes es el letrado de origen argentino Martín de Luca. El burgomaestre limeño y De Luca coincidieron en la investidura del presidente Donald Trump, el 20 de enero de este año, en Washington, Estados Unidos. Cuarenta y cinco días después, el 6 de marzo, la Municipalidad Metropolitana adjudicó a la firma Boies Schiller Flexner LLP un contrato por US$6,3 millones, y luego de siete días, el 13 de marzo, otro más por US$4,5 millones.

En total, de enero de 2024 a marzo de 2025, el municipio capitalino ha suscrito 9 contratos con el estudio de De Luca para que resuelva las controversias con las administradoras de peajes Rutas de Lima (Brookfield Asset Managment) y Lima Expresa (Vinci Highways). Hasta el momento, por dichos servicios, Boies Schiller Flexner LLP ha cobrado S/97,5 millones. Alrededor de S/7 millones mensuales.

El domingo último, cuando La República reveló que el alcalde López Aliaga autorizó pagar S/119 millones en la contratación de estudios de abogados extranjeros y que, de ese monto, el 82% se pagó a Boies Schiller Flexner LLP, el estudio del amigo del burgomaestre, quien dijo que era cierto. Y lo justificó.

Durante un discurso en el polideportivo municipal Las Dalias del Norte, ubicado en San Martín de Porres, dijo:

“¿Qué hemos hecho en la gestión municipal? Buscar abogados buenos. Si uno busca a un tarado, que siempre pierde, ¿qué quieren? ¿Que lo siga contratando? Eso es lo que han hecho los alcaldes anteriores: contratar a puros inútiles. Yo lo que he buscado, con suerte, ahora es un estudio de abogados que está litigando por Lima, en Nueva York, en Washington, que es donde no hay corrupción. Acá no se puede ganar, lo digo claramente, con tanta fiscalía corrupta, tanto juez corrupto. Aquí nunca se va a tener justicia, hay mucha coima, hay un sistema de engranaje corrupto en nuestro país, que tenemos que darle la vuelta. Pero en Estados Unidos, el juez es más rápido”.

97 millones de soles se destinaron únicamente al estudio del amigo de López Aliaga, Boies Schiller Flexner LLP. Foto: composición LR

Preferencias neoyorquinas

En su intento de dejar sin efecto las concesiones que ahora administran Rutas de Lima y Lima Expresa, desde que inició su gestión en enero de 2023, López Aliaga ensayó una serie de estrategias para alcanzar su objetivo.

En el primer año de su mandato, el alcalde contrató a los estudios K&L Gates LLP, J. S. Held Spain S.L. y Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP. En total, 5 contratos por S/13,5 millones. Un promedio de S/1 millón mensuales.

En 2024 cambió radicalmente de fórmula.

Dio luz verde a la suscripción de 11 contratos en ese año: 4 con los estudios extranjeros Interlink, Foley Hoag LLP y Raedas Consulting Limited, y una consultoría peruana. Los 7 restantes con Boies Schiller Flexner LLP, de Martín de Luca. Solo en 2024, el estudio neoyorquino cobró S/57,5 millones.

El 20 de enero de 2025, López Aliaga y Martín de Luca estuvieron en la recepción por el inicio del nuevo mandato del presidente Donald Trump. Luego, como se ha mencionado, el alcalde suscribió 2 contratos más en marzo por un total de US$10,8 millones.

En el discurso en San Martín de Porres, el alcalde capitalino precisamente justificó la contratación de Martín de Luca para enfrentar a Brookfield y Vinci Highways por la cercanía del letrado con el Gobierno de Trump.

Así lo dijo:

“Entonces tengo que litigar. Y vamos a litigar con todo, vamos a ganarles. Pero tienes que tener un abogado que justamente, por coincidencia, ¡Cómo es la vida!, ahora es el abogado del Gobierno de Trump. Entonces, tenemos claro, cómo es la vida, uno busca gente decente y resulta ser el estudio que trabaja directamente con el Gobierno de Estados Unidos”.

Martín de Luca es un exfiscal estadounidense que ha intervenido en acciones legales a favor de empresas de Donald Trump, en particular de la compañía Trump Media Group, lo que explica que haya tenido acceso a la ceremonia de ascensión del presidente estadounidense. López Aliaga le adjudicó en solo 14 meses 9 contratos por un total de S/97,5 millones, lo que es una expresión de la confianza del alcalde en De Luca. Sobre todo porque los contratos continuaron después del encuentro de ambos en Washington.

Nuestro hombre en Washington

La verdad es que más de un año y dos meses después del primer contrato, el estudio Boies Schiller Flexner LLP todavía no se ha anotado un triunfo en las controversias que mantiene con rutas de Lima y Lima Expresa. Más bien, López Aliaga, en su discurso dominical en San Martín de Porres, presentó como una victoria un mandato judicial para que Brookfield presente documentos relacionados con la compra de acciones a Odebrecht.

Así lo manifestó:

“Uno va al juez y le dice: Señor, hay una empresa que se llama Brookfield. Bueno, para mí ya no es empresa, es un criminal. Le digo, esta empresa ha comprado acciones a un delincuente preso, Marcelo Odebrecht. El juez no podía creerme. Le digo: le pido a usted que abra los libros, que le dé una orden, que abra los libros, para saber quién diablos autorizó esa compra a un delincuente preso. Es como comprarle celulares al (delincuente) Maldito Cris, así de simple. No puedes comprarle acciones a un delincuente preso. Entonces, el juez en cinco días, como es en Estados Unidos, en cinco días, le dio la orden al socio de Odebrecht para que presente el documento. Están como gato panza arriba. Están dando vueltas como locos. Claro, es que es distinta a la justicia (peruana). (En Estados Unidos) funciona mucho más rápido. Y el juez entiende, no es corrupto”.

De acuerdo con la base de datos del Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado (Seace), el alcalde Rafael López Aliaga intervino personalmente en la recomendación de los estudios de abogados. Esto explica por qué no se encontraron documentos que acrediten que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recibió ofertas de diferentes estudios y eligió el que consideró el más adecuado.

El exregidor de la MML Víctor Aguilar Rodríguez explicó que las normas facultan al alcalde limeño a escoger a un estudio de abogados que considere necesario, pero cumpliendo una serie de requisitos.

“La actual ley de contrataciones del Estado señala que los arbitrajes están exentos de llevarse a cabo mediante procedimientos de contratación competitiva. Es decir, pueden hacerse de forma directa.

Y de eso se vale López Aliaga para elegir o seleccionar a dedo a ese estudio (Boies, Schiller Flexner). Lo hizo por su cercanía con Donald Trump”, precisó Víctor Aguilar.

Si es así, no se entiende por qué en el Seace aparece tachado un documento firmado por el procurador de la MML Diego Tapia, dirigido a López Aliaga, fechado el 28 de mayo de 2024. De la misma forma, otro documento de Tapia al alcalde, del 3 de setiembre de 2024. En ambos casos relacionados con el estudio neoyorquino Boies Schiller Flexner LLP.