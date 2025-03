César Hildebrandt sobre nuevo ministro del Interior, Julio Díaz: “Es una sugerencia directa de César Acuña”

César Hildebrandt evidenció la influencia del fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, en la designación de Julio Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior. Al respecto, el periodista resaltó que Díaz es militante de APP e intentó llegar a cargos públicos con este partido.

"El nuevo ministro es un militante de APP y es una sugerencia concreta del señor presidente de APP. Me refiero a César Acuña. El único sujeto que siendo un grande ejemplo de analfabetismo funcional es simultáneamente fundador de diversas universidades todas exitosas. Ese hombre ha puesto al señor ministro del Interior que acaba de juramentar", dijo.

Asimismo, Hildebrandt resaltó el vínculo directo y reciente entre Díaz Zulueta y su antecesor, Juan José Santiváñez. "Ha sido viceministro de Santiváñez lo que garantiza que no va a haber ningún cambio en el sector. No hay estrategia, no hay una visión concreta para enfrentar algo tan complicado y extendido como el crimen organizado", explicó.

De la misma forma, mencionó la responsabilidad de Dina Boluarte en dicha encargatura y en la ausencia de políticas públicas para frenar la inseguridad ciudadana.

"Se requiere de un conjunto de normas y consenso para enfrentar de un mondo multimodal este asunto, pero no hay. A la señora presidenta no el alcanzan las luces para premeditar algo así. Ella está premeditando el mañana y el pasado mañana de su permanencia. Hasta ahí le llega el horizonte y la nariz... la nariz refaccionada", indicó.