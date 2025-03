Gustavo Adrianzén rechaza salida de Julio Díaz Zulueta: "Su anterior pertenencia a algún partido político no limita su cargo"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, desmintió los rumores sobre la posible salida del recién nombrado ministro del Interior, Julio Diaz Zulueta, afirmando que su anterior militancia en los partidos APP y Morado no es determinante para su permanencia en el cargo. "Yo no veo porque eso pueda ser una limitación, es un hecho público, actualmente no tiene militancia en algún partido político", precisó.

Respecto a las distintas denuncias que tiene Zulueta en su haber, Adrianzen comentó que el ministro había aclarado en la reunión de Consejo que no tenía responsabilidad en ninguna de ellas y que está colaborando constantemente con las investigaciones.

"El por voluntad propia nos explicó algunos de los alcances en relación con las denuncias que han sido objeto de atención periodística. Nos hizo saber que las investigaciones, que como expolicía tiene, se encuentran todas atendidas, él esta brindando toda su colaboración a las investigaciones", comentó.

Consejo de Ministros reafirma su confianza a Diaz Zulueta

Adrianzen aprovechó la oportunidad para reafirmar la confianza depositada en Diaz Zulueta, haciendo la observación que todos los ministros se mantienen en constante evaluación de sus gestiones. "En tanto forme parte del gabinete goza de la confianza. Permanentemente los ministros somos objetos de evaluaciones", comentó.

El presidente del Consejo también recalcó que espera que de forma breve la gestión del representante de la cartera del Interior de resultados para bajar la ola de criminalidad que se vive diariamente en el país. "Esperamos acciones concretas y resultados concretos. Se le ha exigido y confiamos que en breve plazo se muestren esos resultados", finalizó.

Las denuncias de Julio Diaz Zulueta

Julio Díaz Zulueta, actual ministro del Interior del Perú, enfrenta diversas denuncias e investigaciones que han puesto en entredicho su idoneidad para el cargo. La más relevante es una investigación fiscal por presunta negociación incompatible durante su gestión como jefe policial en Lambayeque. Según la Fiscalía Anticorrupción, Díaz Zulueta habría participado en la compra irregular de alcohol en gel y mascarillas sobrevaloradas y de baja calidad durante la pandemia, adjudicadas a proveedores sin experiencia ni cumplimiento de estándares.

A ello se suman tres demandas por pensión de alimentos interpuestas por dos mujeres y una persona que, por los apellidos, sería su hija. En al menos uno de los casos, un juzgado ordenó el embargo de parte de su pensión en favor de una de las demandantes. Además, su historial judicial revela que entre 2003 y 2020 enfrentó seis investigaciones o procesos por delitos como usurpación, abuso de autoridad, desobediencia y lesiones, los cuales fueron finalmente archivados o sobreseídos.

Aunque un comunicado del Ministerio del Interior aseguró que el ministro no tenía investigaciones pendientes, su propia declaración jurada contradice esta versión, al reconocer la investigación vigente por presunta corrupción. Esta situación ha generado controversia y críticas desde distintos sectores, que cuestionan la transparencia del gobierno en el nombramiento de sus altos funcionarios.