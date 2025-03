Gustavo Adrianzén descarta su salida del Consejo de Ministros: "voy a permanecer hasta que la presidenta disponga lo contrario”

Gustavo Adrianzen, presidente del Consejo de Ministros, aclaró en la última conferencia de prensa los rumores de posibles desacuerdos entre la presidenta Dina Boluarte y su persona, aclarando que no se apartará de su cargo mientras Boluarte lo considere pertinente.

"Yo no puedo sino negar categóricamente aquellas versiones. Yo no me voy a alejar del premiarato y voy a pertenecer al lado de la señora presidenta hasta que ella lo disponga", aclaró.

Gabinete da respaldo total a Jose Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior

Adrianzen aprovechó la ocasión para reiterar la confianza en Díaz Zulueta, subrayando que todos los ministros están sujetos a una evaluación continua de su desempeño. "Mientras forme parte del gabinete, cuenta con nuestra confianza. Los ministros estamos constantemente siendo evaluados", expresó.

El presidente del Consejo de Ministros enfatizó su deseo de que la gestión del nuevo titular del Ministerio del Interior produzca resultados tangibles en la lucha contra la creciente criminalidad que afecta al país. "Esperamos acciones concretas y resultados concretos. Se le ha exigido y confiamos que en breve plazo se muestren esos resultados" , concluyó.

Sobre las denuncias en contra de Díaz Zulueta

En relación con las diversas denuncias que enfrenta Zulueta, Adrianzen señaló que el ministro había manifestado durante la reunión del Consejo que no posee responsabilidad en ninguna de las acusaciones y que está brindando su colaboración de manera continua en las investigaciones correspondientes.

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el representante de la cartera del Interior compartió, de iniciativa propia, detalles de las investigaciones que se vienen realizando en su contra y su total colaboración con las mismas durante la reunión. "El por voluntad propia nos explicó algunos de los alcances en relación con las denuncias que han sido objeto de atención periodística. Nos hizo saber que las investigaciones, que como expolicía tiene, se encuentran todas atendidas, él esta brindando toda su colaboración a las investigaciones", comentó.

Sobre los colegios extorsionados en Lima Norte

Gustavo Adrianzén aprovechó la ocasión para hablar de la alarmante situación de la inseguridad ciudadana en Lima Norte, donde numerosos colegios se han visto obligados a cerrar sus puertas a causa de extorsiones y amenazas. Subrayó que esta problemática es grave, ya que tanto docentes como directores de instituciones educativas privadas están siendo objeto de intimidaciones.

“Frente a esta situación, queremos informar que se ha dispuesto un cambio en la estrategia. Ahora, la señora presidenta está dirigiendo personalmente el denominado ‘Cuarto de guerra’, desde donde se está trabajando en este asunto”, indicó.