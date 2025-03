Rosa María Palacios en 'Sin guion', analizó la razón por la que la presidenta de la República, Dina Boluarte, responsabiliza al Ministerio Público y Poder Judicial por la liberación de delincuentes.

"No hay mérito para que vayan a prisión, no los agarren de idiotas, no repitan que la Fiscalía lo suelta, es el juez que decide si hay prisión preventiva o no, la Fiscalía no presentará a alguien a un juez cuando no hay mérito. Las pruebas se consiguen en el trabajo policial, eso se llama debido proceso, si no hubiera esto todos estaríamos presos", sostuvo.

PUEDES VER: Dina Boluarte convoca elecciones generales para el 12 de abril de 2026

Asimismo, criticó el supuesto megaoperativo sistemático y permanente en los penales que anunció Boluarte en su mensaje a la Nación como medidas de la lucha contra el crimen y extorsión que muchas veces salen de los penales. Palacios, señala que esto solo funcionaría con un trabajo de inteligencia policial y cabe recordar, que la presidenta mandó a muchos efectivos de inteligencia a trabajos menos elaborados.

"Los megaoperativos pueden ser interesantes, sí se puede conseguir algo, pero si no haces inteligencia no vas a conocer quiénes son y dónde están los cabecillas de las organizaciones criminales que ordenan asesinatos el día de hoy (...) la señora cree que tirando la red cae todo el mundo pero de ahí habrá dos que son delincuentes, así no va a funcionar. Los megaoperativos funcionan con inteligencia detrás, sino no vas a encontrar nada", mencionó Palacios.

Juan Santiváñez habría solicitado 20.000 dólares para beneficiar a criminal

Palacios se refirió a chats de la resolución de no impedimento de salida del país para Santiváñez que demostrarían que el exministro pidió 20.000 dólares para pagar 'asesores extranjeros' y la Fiscalía sospecha que ese dinero se pudo usar para influir en las decisiones de magistrados del Tribunal Constitucional.

"Lo que fue interesante de la resolución fueron los fundamentos, están parte de los chats que prueban que Juan José Santiváñez solicitó 20 mil dólares para beneficiar a miembro de una banda criminal (...) en la interlocución a Salirrosas, le pide 20.000 dólares, dice que lo suyo es en soles pero para los asesores externos era en dólares. Se presume que esos asesores externos están en el Tribunal Constitucional", relató Palacios.