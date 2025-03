Jaime Chincha sobre mociones de censura: "Mi olfato me dice que el viernes no lo censuran a Santiváñez"

Jaime Chincha expuso que existe la posibilidad de que el Congreso de la República no censure al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a que considera que los parlamentarios no entienden el problema del crecimiento de la inseguridad ciudadana y solo se hacen los "tontos" al presentar las cuatro mociones que serán debatidas en el pleno de este viernes. Las vacancias fueron presentadas luego de que, el último fin de semana, se registraron atentados por parte de sicarios y extorsionadores en el país, lo que mostró una vez más la mala gestión del Ministerio del Interior frente a la delincuencia.

"Y el viernes, ojalá me equivoque, ruego equivocarme, pero mi olfato me dice que el viernes no censuran a Santiváñez. Esto de las cuatro mociones, hacerse los tontos, decir que ‘pero también el Ministerio Público’, ‘pero el Poder Judicial’, es que no están entendiendo el problema", expresó.

"Hay una campañita en redes tratando de manchar al Ministerio Público, embarrarlo diciendo ‘ah, sí, la policía captura, pero los fiscales liberan’. Si ustedes eliminaron la detención preliminar, no vengan con cuentos. ¿A quién quieren engañar? Nos están tomando por tontos y nos están matando", añadió.

Además, Chincha mencionó que las medidas establecidas por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) no servirían de nada, ya que, anteriormente, varias de las decisiones tomadas por el consejo, como el Estado de Emergencia, no han dado frutos.

"Nada de inteligencia, nada de estrategia, nada de vigilancia, no hay nada", comentó.

Sobre la marcha convocada por la sociedad civil, Chincha expresó que espera que no se haga un uso político de la misma, ya que los ciudadanos se han organizado de manera autónoma para este movimiento. "No vayan a sacar el pretexto los del Gobierno, diciendo ‘ah, como no hay estado de emergencia, no marchan’. Cuidado con eso", indicó.

Entrevista con el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, señaló que, aunque algunas decisiones tomadas por el Conasec puedan sonar interesantes, estas se verían en el mediano o largo plazo. Aclaró que lo que se exige actualmente son medidas urgentes y de rápida aplicación.

"Uno revisa el acuerdo del Conasec de ayer y la verdad es que no encuentro nada que, de manera real y efectiva, pueda tener alguna eficacia en lo que nos preocupa hoy: la extorsión masiva a todos los sectores económicos del país. Lo decidido ayer es una tristeza, mal orientados, apuntan mal y no ven lo que el país necesita hoy: medidas urgentes para combatir la extorsión, y no las veo en el listado", sostuvo.