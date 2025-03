Jaime Chincha sobre la muerte de vocalista de Armonía 10: "¿Cuántos muertos más quiere el Gobierno? No aguantamos más"

Jaime Chincha criticó el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, debido a la reciente muerte del cantante de Armonía 10, quien fue asesinado a balazos cuando se trasladaba a un concierto y dijo que la reacción del Gobierno es triste, seguido de el acomodo de los congresistas al tomar distancia del ministerio del Interior.

"El crimen nos quita a los nuestros, para empezar está Paul Flores, en lo que va del Gobierno de Dina Boluarte son unos 4000 peruanos muertos, asesinados por el crimen, esto no tengo memoria de una cifra tan elevada, macabra y una gestión tan inútil como perniciosa y la gestión de Santiváñez que no da para más, hace tiempo no da para más, la muerte del cantante de Armonía 10 ha enlutado al país, estas figuras de arrastre popular, Paul iba a otro concierto y lo balearon en la Vía de Evitamiento", lamentó.

Susel Paredes, congresista de la República, estuvo en entrevista con Chincha para hablar acerca de la moción de censura que al fin consiguió las firmas necesarias para ser presentada tras el asesinato de Paul Flores.

"El 21 de enero inicié la cruzada porque este incapaz ministro cuesta vidas de peruanas y peruanos inocentes, porque ocupa su tiempo en defenderse él de sus procesos legales y defender a la presidenta. Entonces, necesitamos un ministro o ministra que sepa del sector y que no se dedique a la defensa de sus propios problemas (...) con la muerte de este cantante los congresistas han reaccionado porque saben que el van a reclamar, Armonía 10 no es cualquier grupo, es un grupo legendario de la cumbia popular", señaló indignada.

Las víctimas de criminalidad

Chincha lamentó la muerte del cantante y se refirió a una persona cerca a Flores quien declaró ante la prensa que todo esto es producto del Gobierno de Dina Bolaurte que no hizo nada por frenar a la delincuencia y ahora esto acabó la vida de él en el mejor momento de su carrera.

"Nos están matando pero fíjense lo que dice una persona cercana a Paul Flores cuando la noticia acababa de ocurrir en el día, vale la pena escuchar sus palabras. Los grupos de cumbia han emitido comunicados en los que culpan al Gobierno, ¿hasta cuándo? Es la ruleta rusa de la criminalidad, uno sale a la calle y no sabe si volverá, ¿qué falta para que el Gobierno se de cuenta?