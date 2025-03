Partidos rechazan propuesta de “Pacto por el Perú” de Dina Boluarte

Dina Boluarte propuso a los partidos políticos hacer un “Pacto por el Perú” a fin de que el grupo que resulte ganador en las elecciones presidenciales del 2026 garantice la continuidad de las obras iniciadas en su gestión, sin embargo, la convocatoria no fue bien recibida por las organizaciones políticas.

Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Somos Perú indicaron, a La República, que actualmente no presentan intenciones de ser parte de dicha convocatoria, pues la consideran “innecesaria” y “prematura”.

Por el contrario, Acción Popular hizo suyo el discurso caviar de la jefa de Estado, aseguró que la Fiscalía y el Poder Judicial “deberían ser disueltos por completo” y, en línea a esa posición, indicaron que reciben “con alegría y tranquilidad” la convocatoria presidencial.

APP calificó de “prematuro” la convocatoria de Boluarte

De forma más detallada, desde Alianza para el Progreso, el secretario general, Luis Valdez informó que toman con distancia el anuncio presidencial, pues lo consideran prematuro y carente de una visión integral.

“Todo anuncio que tiene como finalidad trabajar por el país es positivo desde el punto de vista democrático, pero yo creo que hay otras prioridades que debería procurar la presidenta con la finalidad de que su Gobierno termine de manera ordenada”, indicó a este medio.

Las prioridades a las que hace referencia son las áreas de seguridad ciudadana, trabajo digno, mejoras del servicio de salud, inclusión social en educación y demás. Las mismas, según Valdez, deberían ser incluidas en el pacto propuesto por Boluarte.

“La infraestructura es un tema importante, pero hay otros más esenciales. No podemos cambiar el foco de atención de temas que los peruanos estamos esperando respuestas”, dijo.

Por esto, es que desde APP consideran que se trata de un “mensaje político, más que un mensaje estadista” dado que este último “debe estar alineado con los intereses ciudadanos como es la seguridad”.

En ese sentido, resaltó que se trata de un mensaje prematuro, pues pocos partidos cuentan con precandidatos presidenciales y aún no se ha convocado a elecciones internas.

Pese a esto, aseguró que no consideran que la convocatoria tenga por objetivo que Boluarte salga airosa de las denuncias constitucionales que pesan en su contra.

Además, remarcó que APP no es afín al gobierno de turno. “Nuestro partido no es un partido que apoye al gobierno de la señora Boluarte como tal. Históricamente se ha respetado la gobernabilidad porque somos un partido con altos valores democráticos. El gobierno de Boluarte no nos satisface, consideramos que se ha perdido muchas oportunidades de potenciar al país. Hay muchos temas pendientes”, manifestó.

Somos Perú: “Lo mejor es que el Gobierno esté lejos del proceso electoral”

Somos Perú también tomó distancia del anuncio de la jefa de Estado. Mario Fernández, secretario general de la organización, precisó que aún no han oficializado a ningún candidato presidencial, sin embargo, cuando este sea establecido tendrá la “obligación de atender las necesidades que existen en el país”.

“Las pautas ya se encuentran en el Plan de Desarrollo Nacional al 2050. Allí se encuentran todas las políticas públicas que deben seguirse para ser un mejor Perú. Más que un pacto existe la obligación de todo candidato de continuar con ello”, resaltó.

En ese sentido, informó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido aún no ha evaluado si participarán o no del eventual pacto propuesto por Boluarte.

“A título personal no lo considero oportuno teniendo en cuenta que ya existe una hoja de ruta que se debe seguir para que se puedan implementar las políticas públicas. El Gobierno mientras más lejos del proceso electoral se encuentre será mejor, porque se puede prestar para muchas cosas”, expresó.

Renovación Popular: “No estamos para perder el tiempo con sus anuncios”

Una posición similar tiene Renovación Popular. La secretaria general nacional del partido, la congresista Norma Yarrow, dejó claro a este medio que “Renovación no hace pactos con nadie. Ni con el Gobierno ni con la presidenta”.

“No estamos para perder el tiempo con anuncios”, sentenció.

Acción Popular recibe con alegría el Pacto por el Perú

Por su lado, desde Acción Popular, el secretario general del partido, Juan José Abad, comunicó a este medio que reciben “contentos y tranquilos” el anuncio de la jefa de Estado, pues consideran oportuno que “todos los proyectos, especialmente infraestructura, continúen”.

“Considero que es correcto y debería también reflejarse en el ámbito regional y municipal, pues se ha visto que muchas veces que las obras quedan abandonadas. Lo saludamos con mucho aprecio”, anotó.

Asimismo, descartó que se trate de una estrategia de parte de Boluarte Zegarra para librarse de las denuncias constitucionales en su contra.

Por otro lado, contrariamente a la posición de APP, el secretario general de Acción Popular hizo suyas muchas de las intenciones de la jefa de Estado y se sumó al discurso caviar.

“La proliferación de los partidos políticos no es más que una estrategia de los caviares que lo que quieren es ocasionar un desorden para seguir gobernando el Perú. Yo creo que debemos acabar con los caviares”, manifestó.

Además, tal como hace la jefa de Estado, despotricó contra el sistema de justicia. “Debemos revolucionar, cambiar la Fiscalía y el Poder Judicial por completo. Debemos poner a la PNP en su rumbo. La inseguridad que vemos ahora es consecuencia de la PNP”, dijo.

“Lo más importante que está haciendo Dina es defender la democracia. Yo sí veo, a título personal, que hay un ataque de caviares, de la Fiscalía que ha allanado su casa, Palacio y el Congreso. Eso hay que cambiarlo”, indicó.

Finalmente, precisó que los precandidatos de Acción Popular son: Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaunde, congresista Edwin Martínez y el presidente del partido, Julio Chávez.

Hacer un “Pacto por el Perú” es innecesario, alertan especialistas

Respecto a la naturaleza de la convocatoria, de acuerdo con el politólogo Alejandro Godoy, si esta hubiera venido de una “administración regular no habría ningún problema con que se haga un acuerdo de continuidad de políticas públicas”, sin embargo, considerando los antecedentes de este Gobierno el problema es que ello termine siendo una suerte de salida, indulto o amnistía para que no pueda ser procesada en adelante”. Tanto ella como sus altos funcionarios podrían librarse de un proceso, advierte.

Asimismo, precisó que el “teñir” el blindaje futuro como una continuidad de obras es algo característico de “gobiernos con tintes autoritarios”.

Esto teniendo en cuenta que cada vez que asume un nuevo gobierno debe continuar las políticas públicas y obras iniciadas por su antecesor.

“En el papel ni siquiera debería mencionarse, debería ser sentido común. Termina haciendo daño a cualquier tipo de propuesta porque no se verá como un acuerdo legítimo, sino como un contubernio y ese sí es un problema muy serio”, expresó Godoy.

Además, resaltó que lo mejor para los partidos es tomar distancia, pues si se suman a una convocatoria realizada por una “presidenta impopular”, “la ciudadanía buscará castigarte de una u otra forma en la elección del 2026”.

De la misma forma, el politólogo de la PUCP y profesor de Ciencia Política en la UNMSM, Alejandro Mejía, considera que Boluarte estaría buscando limpiar su imagen ante la ciudadanía, olvidando que los 'pactos' con candidatos a la presidencia son innecesarios, ya que, al iniciar un gobierno, este debe mantener una ruta de políticas de Estado ya establecidas.

"No hay que olvidar, que, pese a los cambios de gobierno, la base de nuestras políticas públicas están en el Acuerdo Nacional cuyo consenso es fruto de todas las fuerzas políticas para generar un desarrollo sostenible a largo plazo. En ese sentido, un gobierno. Lo que se necesita es generar un mayor impulso a ello, más que pactos coyunturales impulsados por un gobierno con menos del 10% de aprobación en las encuestas", manifestó.