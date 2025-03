Pedro Castillo niega haber levantado huelga de hambre seca: expresidente contradice comunicado del INPE

El expresidente Pedro Castillo, comunicó a través de sus redes sociales, que no ha levantado la huelga de hambre seca, a la que se sometió para mostrar su rechazo al proceso de juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y contradijo lo señalado por el INPE que aseguró que Castillo se encontraba con una dieta blanda tras haber sido atendido en el Hospital II Vitarte de EsSalud. Cabe recalcar que al ex jefe de Estado se le acusa de ser responsable del delito de rebelión y la Fiscalía solicita 34 años de pena en su contra.

"Los medios de comunicación serviles y las instituciones de la dictadura mienten: NO he levantado mi huelga de hambre seca. Sigo firme, resistiendo esta farsa judicial y la persecución política. No claudicaré porque mi lucha es por el Perú profundo. ¡Hasta la victoria!", se lee en el post del exmandatario.

PUEDES VER: Ministerio del Interior vuelve a atacar a la Fiscalía e insiste en respaldar a Santiváñez tras pedido de impedimento de salida

El jueves 13 se llevó a cabo la audiencia y la sala informó que Castillo no se encontraba presente por haber sufrido una descompensación y estaba siendo trasladado a un centro médico que lo pueda ver por emergencia; sin embargo, el juicio no se detuvo por este inconveniente de salud del expresidente.

Al día siguiente, el viernes 15 Castillo tampoco se presentó pues seguía en observación médica, aún así uno de los testigos contó la manera en la que Pedro Castillo le había ordenado al comandante PNP, Raúl Alfaro, cerrar el Congreso, detener a la fiscal de la Nación de ese entonces, Patria Benavides, y proteger a su familia..

PUEDES VER: Presidenta del PJ Janet Tello firmó la Declaración de Chapultepec y Salta II mientras presidenta Boluarte rechaza a la Misión de la SIP

Pedro Castillo ordenó a comandante Alfaro cerrar el Congreso y detener a fiscal Benavides

Vicente Álvarez, exjefe del Estado Mayor de la PNP, sí asistió para dar su testimonio en la audiencia del jueves que se desarrollaba en el penal de Barbadillo. En su declaración, reveló detalles de una conversación entre Castillo y el comandante general Raúl Alfaro, en la que el expresidente insistía en el cierre del Congreso y la detención de la fiscal de la Nación, además de pedir mayor seguridad para él y los exministros Chávez y Torres. Álvarez también señaló que Alfaro, al recibir la solicitud, le informó a Castillo que se encontraba con descanso médico y que en su lugar estaba el teniente general PNP Vicente Álvarez.

"¿Que cierre el Congreso y que detenga a la fiscal de la Nación?, pero ¿cuál es la causa? Que refuerce la seguridad a su casa, a la casa de la ministra Betssy Chávez y al señor Aníbal Torres, eso es lo que él repetía (Pedro Castillo)", declaró Álvarez.