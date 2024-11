Eduardo Salhuana confirma que sector minero está contaminado por la ilegalidad, pero continúa impulsando el Reinfo

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, respaldó la ley MAPE que establece un plazo de seis meses para que los procesos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se concreten. Esto a pesar de que varios especialistas en minería han asegurado que esta decisión solo estaría favoreciendo a la minería ilegal.

Salhuana reconoce que existe la minería ilegal y que esta estaría contaminando la minería artesanal. "Creo que el tema de fondo, más allá de las denominaciones, es la formalización minera. La pequeña minería y la minería artesanal es un sector económico importante que lamentablemente se ha visto contaminada con actividades ilegales en algunos sectores", precisó.

Asimismo, indicó que el Congreso se reunirá con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, para realizar un debate que permita llegar a acuerdos y conclusiones que permita resolver los pedidos de los cientos de mineros que se encuentran protestando a nivel nacional.

Fuerza Popular y Podemos Perú promueven censura contra Rómulo Mucho

Las bancadas de Fuerza Popular y Podemos Perú estarían en contra de la ampliación del Reinfo, pues el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, anunció que promoverían una censura contra el ministro Rómulo Mucho. De igual forma, precisó el congresista José Luna, de Podemos Perú, en una declaración para el medio Exitosa.

"Creo que el ministro Mucho definitivamente debería ser censurado porque no puedes esperar hasta última para tratar de pasarle al Congreso un problema que debía haber solucionado hace dos años", declaró Luna.

Especialistas contra ampliación del Reinfo

De acuerdo con William Zabarburú, integrante del Instituto de Políticas Climáticas, de acá a seis meses no se resolverá el problema mientras no se concrete un acuerdo entre la gran minería y los pequeños informales. "Lo que va a ocurrir es que se ampliará el Reinfo; el Minem va a comenzar a anular las solicitudes de formalización y la Confemin presionará para que se formalicen. Pero, el punto clave no se resuelve", precisó.

Por su parte, el experto en temas ambientales César Ipenza, precisó que entre todos los proyectos presentados para extender el Reinfo, el presentado por Darwin Espinoza es el más preocupante.

"Pretender extender el proceso de formalización hasta el 2026 (...) el de Darwin Espinoza es el más peligroso porque quiere que, mineros que operan en la ilegalidad se registren y aparezcan como mineros informales. Eso significa que si estoy inscrito en ese registro, la Policía no me puede sancionar porque estoy exento a responsabilidad penal", enfatizó.