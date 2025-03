Carlos Camacho: ¿Quién es el asesor de Santiváñez que apareció detrás de cámaras en su polémica entrevista?

El detrás de cámaras de la polémica entrevista a Juan José Santiváñez, ministro del Interior, en el programa 'Cuarto poder', ha sido revelado. Entre el rostro nervioso de Adriana Rodríguez, directora de comunicaciones del Ministerio del Interior, y el caminar ansioso de Erick Caso Giraldo, jefe del Gabinete de Asesores, aparece un tercer personaje: Carlos Camacho, quien llega un poco después de iniciada la entrevista con varios folders en los brazos. Camacho es asesor de Santiváñez.

Camacho no es nuevo en estas funciones. El hombre que le susurra unas palabras al ministro a la salida de la accidentada entrevista ha desempeñado otros roles y, durante la gestión de Santiváñez, ya ha acumulado dos órdenes de servicio, pese a no contar con una resolución oficial que lo nombre como asesor. En este artículo, analizamos el perfil de este integrante del círculo íntimo del ministro.

Carlos Camacho: de exvocero de Orellana a asesor de Santiváñez

Camacho forma parte del entorno de Santiváñez desde septiembre de 2024, pero su trayectoria política se remonta a más de una década atrás. Para entender sus inicios en el asesoramiento político, es necesario retroceder más de diez años, cuando ejercía como vocero de Rodolfo Orellana, quien fue sentenciado por tráfico de terrenos, lavado de activos y otros delitos.

“En el caso de Rodolfo Orellana, debo decir que fui investigado durante dos años por la Fiscalía y el Congreso. Dos largos años después de los cuales fui excluido de las investigaciones”, respondió Camacho al ser consultado sobre su trabajo como vocero del imputado por el Poder Judicial.

Pero su trayectoria no terminó ahí. Carlos Camacho logró ingresar al Banco de la Nación como coordinador parlamentario, un puesto estratégico que facilitaba la relación entre el Congreso y la entidad financiera. Aunque su nombramiento no generó cuestionamientos en un inicio, un informe de la Contraloría reveló que no cumplía con el perfil requerido. A pesar de su falta de experiencia y credenciales, se mantuvo en el cargo, accediendo a información confidencial y estableciendo conexiones clave en el poder.

“Sobre el Banco de la Nación, a mí me convocaron y me hicieron firmar un contrato, como en cualquier empresa. Si hubo algún error administrativo, repito, no es mi responsabilidad”, fue lo que dijo Camacho al ser consultado sobre su paso por la entidad bancaria.

Así, sin resolución oficial que lo acredite como un asesor oficial y con un pasado cuestionable, pasea Carlos Camacho por el ministerio de Interior. Todo con la venía de Juan José Santiváñez.

