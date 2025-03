Congreso: SAC dilata denuncias constitucionales contra Patricia Benavides y Patricia Chirinos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), con 15 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, retornó el informe de calificación sobre la denuncia constitucional contra Patricia Chirinos y Patricia Benavides a la Secretaría Técnica. Esto fue posible por la aprobación de un cuarto intermedio solicitado por la parlamentaria Martha Moyano, quien sustentó que se debía variar la inadmisibilidad por improcedencia.

Durante el debate la discusión se centró en impulsar que la denuncia sea declarada improcedente. La propuesta fue impulsada por los congresistas Martha Moyano y José Jerí.

"No deberíamos ir al fondo. En este caso se debe calificar por la improcedencia porque no es un tema para subsanar. No se le puede decir a una persona que no tenía legitimidad para denunciar que ahora que ya la tiene presente otra. Yo solicito que retorne a la asesoría para que se revise el tema y pueda traerse un informe para que se declare la improcedencia", expuso Moyano.

"Nosotros no nos regimos por normas de la Fiscalía. Cuando no se tiene la legitimidad para presentar la denuncia no debe admitirse y punto. Es algo muy sencillo", agregó.

Por su parte, el parlamentario Jerí Oré cuestionó los delitos por los cuales Chirinos y Benavides fueron acusadas. "Debería discutirse la naturaleza de los delitos imputados. El fondo y no la forma. Solicito una cuestión previa para variar la inadmisibilidad por la improcedencia", dijo.