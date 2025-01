La congresista Norma Yarrow pidió la destitución de Alejandra Aramayo Gaona, jefa de comunicaciones del Congreso, tras el comunicado emitido a través de las redes sociales de la entidad sobre el asesinato de Andrea Vidal. Yarrow dijo que la publicación es una opinión adelantada e inapropiado por la naturaleza del caso.

"Lo que ha hecho la oficina de Comunicaciones (del Congreso) es adelantar opinión, y deploro y pido la destitución inmediata de la jefa de Comunicaciones", señaló la congresista de Renovación Popular. "Ese comunicado fue tan torpe que me comuniqué con algunos congresistas para decirles que no tenía ningún tipo de autorización", agregó.

Yarrow pidió que se actúe con mayor responsabilidad debido a la sensibilidad del tema por el asesinato de Andrea Vidal, cuyo caso aún está bajo investigación. "El tema de si la chica fue el objetivo del asesinato, es un tema que tiene que verlo Fiscalía y la Policía. Ellos tienen que hacer la investigación de balística, nosotros no llegamos a eso", puntualizó.

Congreso intenta tergiversar asesinato de Andrea Vidal

Las críticas de la parlamentaria contra Aramayo surgen luego que, a través de la cuenta de X del Congreso, se intentó desviar las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora Andrea Vidal al sostener que la joven no era el objetivo del ataque, sino el taxista que la transportaba.

Dicha versión fue publicada junto con un análisis balístico realizado por la Policía Nacional del Perú, el cual, según fuentes de la República en la Fiscalía, no es un documento oficial y carece de validez. La Policía no ha presentado una prueba certificada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), ya que el informe no tiene los sellos ni las firmas correspondientes de los peritos que realizaron la necropsia.

El comunicado del Congreso, que afirmó que Vidal fue una víctima colateral del sicariato, ha sido respaldado por algunos congresistas que niegan la existencia de una red de prostitución vinculada al Parlamento. Entre ellos, el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien a través de la red social X expresó que no existen pruebas que sustenten las acusaciones sobre dicha red y criticó la labor de la Comisión de Fiscalización, presidida por Juan Burgos, a quien calificó de ineficaz en su labor de investigación.

Rospigliosi también se refirió al análisis balístico que el Congreso utilizó como base para su hipótesis, señalando que carece de pruebas sólidas y que se ha construido una historia falsa sobre la que se sigue alimentando el caso. En sus declaraciones, enfatizó que el supuesto objetivo de los sicarios era el conductor del taxi, pero esta teoría no cuenta con respaldo oficial, lo que pone en duda la versión ofrecida por algunos miembros del Legislativo.