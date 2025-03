La filtración de un guion del programa 'Cuarto poder' al ministro Juan José Santiváñez ha generado una serie de cuestionamientos sobre la libertad de prensa que gozan los periodistas. Lejos de presentar interés en investigar como fue que su ministro de Interior encontró esta información, la presidenta Dina Boluarte ha ratificado su confianza en Santiváñez y ha calificado a la prensa de dar un 'golpe de Estado blanco' en su contra.

La República conversó con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodismo (ANP) y vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) sobre esta crítica situación que vive la prensa en su relación con el Poder Ejecutivo y también Legislativo.

Juan José Santiváñez: periodismo y democracia bajo amenaza

¿Qué significa para el periodismo que un ministro tenga acceso al libreto de un reportaje de investigación que aún no ha sido publicado?

Es una grave afectación a las libertades informativas. Lamentablemente, no puedo decir que sea un hecho sin precedentes, ya que nos remite a lo sucedido en décadas pasadas. Lo que exigimos ahora es esclarecer qué ha ocurrido. Podría tratarse de una filtración interna, es decir, que alguien del equipo periodístico haya entregado el libreto, lo cual debería ser investigado con celeridad por América Televisión, que además debería pronunciarse formalmente al respecto.

Sin embargo, lo más grave sería que esta situación haya sido producto de un hackeo a las comunicaciones del equipo de prensa de Cuarto Poder. Necesitamos transparencia para entender lo que ha sucedido, ya que, en ambos casos, ya sea una filtración o un hackeo, estamos ante hechos gravísimos para la democracia.

Mencionas que esto representa una amenaza grave para la democracia. ¿Podrías explicar cómo es que la afecta?

Por supuesto. La democracia se fundamenta en el libre ejercicio de los derechos fundamentales, y uno de ellos es la libertad de información. Esto implica el derecho a expresarse, dar y recibir información sin restricciones indebidas.

Si cualquiera de estos dos escenarios se confirmara, el peor, en mi opinión, sería el del espionaje o "chuponeo". Esto significaría que hemos regresado a prácticas de décadas pasadas y que ninguna información periodística estaría protegida. Si los periodistas somos espiados, el ejercicio del periodismo en el Perú estaría en serio riesgo. Esto no solo afecta a los periodistas, sino al derecho de la ciudadanía a estar informada.

Para ilustrarlo con un ejemplo práctico: en los últimos meses, todas las investigaciones sobre casos de corrupción que se han hecho públicas han sido reveladas por la prensa. Temas como el caso 'Cofre', los mochasueldos, los rolex de la presidenta, "Los Niños" de Acción Popular, "Los Dinámicos del Centro" o los cócteles de Fuerza Popular no surgieron del Ministerio Público, sino de la prensa. Posteriormente, la fiscalía ha tomado esas denuncias y ha iniciado procesos, pero la prensa ha sido la primera en exponer estos hechos. Si se comprobara un caso de espionaje, las investigaciones en curso estarían en riesgo y podrían darse represalias contra los periodistas que las llevan adelante. Esto debilita la transparencia, la fiscalización del poder y, en consecuencia, a la democracia misma.

El congresista José Cueto, de Honor y Democracia, declaró que lo más preocupante no es la filtración del libreto, sino que se filtren carpetas fiscales a los periodistas. ¿Qué opinas de esta comparación?

No me sorprende. Creo que el congresista Cueto, su bancada y, en general, muchas bancadas en el Congreso mantienen una postura similar a la del Ejecutivo respecto a la prensa. Hoy, la presidenta Dina Boluarte no solo ha defendido al ministro Santiváñez, sino que ha lanzado una de las acusaciones más graves contra las libertades informativas desde que asumió su mandato: ha dicho que los periodistas confabulan para dar un golpe de Estado y que trabajan en coordinación con la Fiscalía.

No sorprende que los actores políticos intenten minimizar situaciones tan graves como esta. La filtración de un libreto periodístico o la posibilidad de espionaje no solo afecta a un canal o a un periodista en particular, sino que establece un precedente peligroso. Cueto y su bancada han promovido medidas como la "Ley Mordaza" y han intentado penalizar las declaraciones de colaboradores eficaces. La estrategia es clara: atacar a la prensa o minimizar los ataques contra ella, lo que, en el fondo, es otra forma de agresión.

Dina Boluarte y su relación con la prensa

Entre la revelación de Santiváñez alrededor del guion de Cuarto Poder y las declaraciones de Boluarte de hoy, ¿se sienta un precedente importante en la relación del Gobierno con la prensa?

Lo que ha sucedido hoy es muy grave. Creo que no se puede minimizar en absoluto. Si bien es cierto que la presidenta Dina Boluarte tuvo, en un principio, una buena relación con la prensa, esta duró pocos días.

Recuerdo claramente que, después de los hechos ocurridos en diciembre de 2022, una de sus primeras acciones al asumir el cargo fue ofrecer una conferencia de prensa. En aquella ocasión, en la sede del Gobierno, expresó su solidaridad con los periodistas de América Televisión que habían sido agredidos mientras cubrían una protesta ciudadana. La agresión, además, fue perpetrada por un grupo de infiltrados en la movilización. En ese momento, la presidenta declaró: "Este gobierno es respetuoso de la libertad de prensa. Nos solidarizamos con el equipo de América Televisión".

Sin embargo, basta con ver lo que ha ocurrido en estos dos años para notar un cambio drástico. No se trata solo de que la presidenta haya dejado de brindar declaraciones a la prensa o de que estigmatice a los medios; tampoco es solo que imponga restricciones a los periodistas en actividades oficiales, limitándolos en espacios mínimos o alejándolos cuando se trata de eventos en regiones. El problema va más allá: no solo utiliza constantemente un discurso de confrontación, afirmando que no necesita a los medios porque se comunica directamente con la población a través de sus redes sociales, sino que hoy ha dado un paso más grave al acusar a la prensa de ser golpista.

Y aquí cabe preguntarse: ¿qué sigue? Si considera que los medios son golpistas, si califica como mala prensa a aquellos que hacen revelaciones con impacto en su gobierno y su entorno—recordemos que ella es la principal funcionaria pública del país—, ¿cuál será el siguiente paso? Hoy se llega a un punto crítico, es un parteaguas en la relación de la presidenta con la prensa.

En el caso de la presidenta Boluarte, su relación con la prensa ha sido cada vez más tensa. Ahora, además de esquivar a los medios, los acusa de conspirar políticamente contra ella. ¿Cómo puede el periodismo fortalecerse ante un escenario así?

En momentos como este, necesitamos más periodismo que nunca. Por eso es tan grave lo sucedido con el ministro Santibáñez. Si se comprobara que no se trata de una filtración interna, sino de un ataque directo a las comunicaciones de los periodistas, estaríamos ante una situación de alto riesgo. El periodismo se basa en la protección de sus fuentes. Si una fuente teme que sus comunicaciones pueden ser intervenidas, dejará de hablar con la prensa, y eso afecta la posibilidad de seguir investigando hechos de corrupción y abuso de poder.

Además, el periodismo no solo enfrenta presiones desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo. Hace poco, la congresista María Agüero presentó un proyecto de ley que, bajo el pretexto de "transparencia", busca otorgarle al gobierno el poder de regular y fiscalizar a todos los medios de comunicación, incluidos los digitales. Esto es un intento claro de censura. En un contexto donde la presidenta acusa a la prensa de "golpista", ¿qué pasará si este proyecto se aprueba? La radio y la televisión tiene su propia ley. ¿Por qué regular algo que ya está regulado? El regulador, que será juez y parte, es el Ejecutivo, cuya cabeza hoy dice que los medios son golpistas.

El periodismo no puede ceder. A pesar de los riesgos y de los ataques, es fundamental continuar con el trabajo de fiscalización. La prensa es la única institución independiente que queda en un país con una democracia debilitada. Si el Ejecutivo y el Congreso continúan con estos intentos de silenciar a la prensa, el panorama será aún más preocupante. Pero, como periodistas, debemos seguir informando y resistiendo estos embates.

