Junta Nacional de Justicia pretende tener amordazada a presidenta del PJ, Janet Tello, durante toda su gestión

El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio informó que el procedimiento disciplinario inmediato iniciado a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello y cuatro jueces de la Corte Suprema, por presunta falta grave, podría demorar hasta 12 meses para que se tome una decisión.

Gino Ríos Patio hizo esta precisión a través de un comunicado público. "De acuerdo con el artículo 15° del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ el plazo de duración del procedimiento disciplinario inmediato es de nueve meses desde la fecha de notificación de imputación de cargos, el cual puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres meses, por causa justificable", precisa el comunicado.

El procedimiento inmediato era innecesario

Hay intereses políticos en silenciar a la presidenta del Poder Judicial

Esa precisión demuestra que no era necesario recurrir al procedimiento disciplinario inmediato, conforme han señalado diversos académicos y juristas, para investigar a la presidenta del Poder Judicial. Si se deseaba aclarar si los jueces supremos Janet Tello Gilardi Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toledo Toribio y Rosa Dávila Broncano cometieron alguna falta al resolver un recurso de casación cuando integraban la Primera Sala Transitoria Constitucional y Social de la Corte Suprema se pudo recurrir a procedimiento disciplinario ordinario.

La Junta Nacional de Justicia creo el procedimiento disciplinario inmediato para casos de extrema gravedad donde se requiere un pronunciamiento de las autoridades de control judicial en un plazo breve que impidan que sigan cometiendo actos que generen inquietud e inestabilidad en el sistema judiciales. Ese fue el caso de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.

Amenaza permanente

Al contrario, el comunicado demuestra una intencionalidad política en la decisión de investigar a Tello, como lo que han advertido diversas asociaciones de jueces y juristas. La JNJ mantendría bajo investigación y amenaza latente a la presidenta del Poder Judicial durante casi todo su mandato que dura dos años, de enero de 2025 hasta diciembre de 2026. De esos 24 meses, Tello permanecería bajo investigación 12 meses, de marzo de 2025 hasta marzo de 2026.

El comunicado pretende desmentir un artículo de La República donde se advierte que la Junta Nacional de Justicia puede tomar una decisión sobre la situación de Janet Tello y los otros jueces en los próximos 14 días. Sin embargo, la Junta no aclara un segundo aspecto del procedimiento disciplinario inmediato: las medidas cautelares.

De acuerdo con el referido Reglamento de Procesos Disciplinarios, una vez que se inicia el proceso disciplinario inmediato, la Junta puede tomar de forma inmediata el acuerdo de suspender al magistrado investigado mientras dure la investigación. El proceso de suspensión se activa una vez que el juez o fiscal ha presentado sus descargos, es decir para el caso de Janet Tello, a partir del 14 de marzo próximo.

De tal manera, que la presidenta del Poder Judicial deberá pasar los próximos 12 meses no solo investigada por la Junta Nacional de Justicia sino pendiente de no realizar un acto o declaración que pueda llevar a los consejeros a pedir su suspensión inmediata, con lo cual no podrá desarrollar su plan de trabajo.