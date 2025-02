PPC suspende a Fernando Cillóniz y retira su precandidatura presidencial tras revelarse sus lazos con Odebrecth

El Partido Popular Cristiano (PPC), dio por finalizada la candidatura a las elecciones generales 2026 del exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz y suspendió su militancia en la organización política tras conocer su posición como director independiente de dos empresas que son propiedad de la empresa brasileña, Odebrecht.

"Lamentamos la revelación televisiva del señor Fernando Cillóniz sobre su relación laboral con empresas vinculadas a Odebrecht, lo que nos lleva a aceptar la suspensión de su militancia en el Partido y a finalizar su condición de precandidato presidencial del Partido", se lee en el comunicado.

Cillóniz en una entrevista en televisión reveló que es director independiente de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., que se encargan de la viabilidad del proyecto Olmos y son propiedades del consorcio Odebrecht.

"Yo represento legalmente a dos empresas que son de Odebrecht (...) yo he entrado hace un año, que se vayan los corruptos a la cárcel (...) Barata será el corrupto, esa es mi posición", señaló el exgobernador.

PPC: Javier González - Olaechea anunció su candidatura por este partido

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, anunció su candidatura a la presidencia, afirmando que se trata de un sueño que ha perseguido toda su vida y que comenzará una extensa gira por todo el país.

"Estoy feliz de haber recuperado un espacio de libertad para trabajar por un sueño que he preparado durante mucho tiempo, que es convertirme en representante y aspirante a la Presidencia de la República por el PPC. Esa es mi aspiración, esa es mi decisión, y por eso regreso a las cámaras", expresó González-Olaechea, sorprendiendo a la periodista.

Al ser cuestionado sobre la crisis de inseguridad que afecta al país y la respuesta del gobierno ante esta situación, que ha provocado muertes, paros de transportistas y protestas, el excanciller señaló que, si él fuera presidente, el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ya no estaría a cargo de la seguridad del país. "Cuando sea presidente, no habrá ministros que se queden si no cumplen con las necesidades urgentes del país. Él (Santiváñez) ya no sería ministro", comentó.