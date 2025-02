Defensa de Dina Boluarte justifica corrupción en Qali Warma: "La presidenta no supervisaba los contratos"

Juan Carlos Portugal justificó a Dina Boluarte en caso Qali Warma: señaló que la mandataria no firmaba los contratos. | Composición LR.

La defensa de la presidenta Dina Boluarte intentó desvincularla del caso Qali Warma, argumentando que, durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), no tenía injerencia en la firma ni supervisión de contratos. Según su abogado, Juan Carlos Portugal, Boluarte declaró ante la Fiscalía el 24 de febrero que no participó en decisiones administrativas relacionadas con las contrataciones del programa.

"(Como ministra), no definía ni firmaba contratos, no emitía órdenes de servicio ni calificaba propuestas. Otros órganos ejecutivos eran responsables de estos procesos, por lo que la imputación no es precisa ni detallada, sino meramente contextual", afirmó Portugal a Canal N. Además, confió en que la mandataria sea desvinculada del caso, al considerar que las acusaciones carecen de sustento.

Juan Carlos Portugal cuestionó preguntas de Fiscal de la Nación

Durante las cuatro horas de declaración ante la Fiscalía, Juan Carlos Portugal señaló que la presidenta respondió aproximadamente 48 preguntas y que la duración de la sesión se debió principalmente a un análisis detallado de cada imputación realizada por un aspirante a colaborador eficaz.

"No nos opusimos a ninguna pregunta, aun cuando había preguntas sugestivas y conclusivas por parte de la señora Fiscal de la Nación, pero que finalmente son neutrales y no nocivas, y que permitieron desarrollar a la presidenta sus respuestas", acotó Portugal.

Dina Boluarte no asistió a declarar por caso Cofre

La defensa de Dina Boluarte justificó la ausencia de la mandataria en la citación del Ministerio Público por el caso Cofre -programado para el martes 25 de febrero- argumentando que esta diligencia era extemporánea y que se esperará la resolución de la apelación presentada. Según Portugal, los testigos habrían descartado cualquier participación de Vladimir Cerrón en el vehículo presidencial.

Asimismo, la defensa de Boluarte confía en que el caso sea archivado en poco tiempo, pues sostiene que las imputaciones carecen de fundamento. Se espera que en aproximadamente dos semanas la Sala Penal de Apelaciones convoque una audiencia para resolver la apelación presentada.