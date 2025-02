El periodista César Hildebrandt se sumó a los múltiples cuestionamientos contra el informe de la Contraloría que exime a Dina Boluarte de un presunto desbalance patrimonial. La presidenta pasó de reportar 160 mil 415 soles el año 2021 a 792 mil 167 soles en el 2024, lo que significa un incremento extraordinario de 631 mil soles, en solo 3 años. A pesar de esto, la Contraloría no reportó ningún hecho irregular frente a la Fiscalía.

Al respecto, Hildebrandt mencionó: "Ella dice que no ha recibido préstamos ni herencias y asegura que no alquila vivienda alguna, pero las cifras no cuadran porque sus ingresos como presidenta con los descuentos es de S/11.800, de tal manera que la coartada de los ahorros personales no sale".

Hildebrandt observó designación de César Aguilar

"La Contraloría aprobada y autorizada por el Congreso del hampa ha dicho que no, que las cuentas de la presidenta están perfectas. Por dudar de estas cuentas es que botaron al contralor anterior, Nelson Shack y pusieron a este siervo del Congreso y de Palacio (César Aguilar)", expresó.

La subgerente de fiscalización de la Contraloría de la República, Vanessa Walde Ortega, quien revisó y aprobó el informe que concluye que no existe desbalance patrimonial en las cuentas de Dina Boluarte, según reveló La República, no contaría con la experencia requerida para el puesto y, además, está relacionada al jefe la institución, el contralor César Aguilar Surichaqui.

Vanessa Walde, de 32 años, es es hija del exjuez supremo Vicente Walde Jaúregui, quien fue jefe de Aguilar Surichaqui en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villareal.

Años después, cunado Surichaqui asume como contralor nombró a Walde Ortega en la Subgerencia de Fiscalización, un puesto de confianza. La designación se realizó pese a que la profesional no contaba con todos los requisitos para el puesto, de acuerdo con una investigación de Cuarto Poder.

"La subgerencia, en este caso, requiere por lo menos 8 años de experiencia profesional, 5 de ellos, experiencia específica. En el caso de Walde Ortega, por lo menos en su declaración e información pública del Seace, no se logra acreditar que cumpla los requisitos señalados para el cargo", explicó José Antonio Trelles, experto en temas electorales a Cuarto Poder.

Aún así, es la responsable de evaluar y fiscalizar las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios públicos, tales como la presidenta de la República.