El periodista Jaime Chincha reaccionó a las recientes declaraciones del vocero presidencial Fredy Hinojosa, luego de que se difundiera un audio en el que se le vincula con un presunto soborno por más de 250.000 soles. En su programa Del hecho al dicho, el periodista criticó la respuesta del exdirector del programa Qali Warma, quien se excusó de que la investigación es parte de un tema 'político' e insistió no tener implicancia, pese a que el trasfondo del caso es la entrega de alimentos en mal estado a niños al interior del país.

"'Yo no he cometido nada', dice. 'Yo no tengo nada que ver en esto'. Evidentemente, en el contexto del caso Qali Warma, ¿cuál es el fondo del caso? ¡Haberle dado comida de caballo y comida malograda a los niños! ¡¿Qué cosa es eso'! ¡Qué sinvergüencería y dineros de por medio!", sentenció Chincha.

Asimismo, Chincha hizo referencia a la grabación, en la que Carlos Guillén señala que Hinojosa habría recibido estos pagos de Carlos Castro, conocido como el 'Dios Wanka', la cual fue revelada en un reportaje de Cuarto Poder y ya está en poder de la Fiscalía.

"Es una grabación entre un aspirante a colaborador eficaz, que es Noemí Alvarado, y Carlos Guillén, que es bien cercano, pero bien cercano a la presidenta Boluarte", explicó Chincha antes de detallar el contenido del audio. Además, mencionó el informe de la unidad de investigación de La República, donde se reveló que las empresas y consorcios de los hermanos Castro Yangali ganaron 77 contratos con Qali Warma entre 2022 y 2024, facturando S/247.5 millones.

Jaime Chincha: "Aquí no se vive en paz señor alcalde"

Durante otra sección del programa, el periodista Jaime Chincha cuestionó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, luego de que este afirmara que en la capital “se vive en paz y tranquilidad” y resaltó la desconexión del burgomaestre con la realidad y recordó las alarmantes cifras de criminalidad en el país.

“Es complicado cuando el poder a uno lo atrapa, ¿no? Bien complicado poder mantenerse en la realidad. ¿Cómo va a decir esa barbaridad? Aquí no se vive en paz, señor alcalde. 181 homicidios en enero, homicidios por la delincuencia”, expresó Chincha.

El conductor enfatizó que López Aliaga está “en una tremenda falacia” al minimizar la crisis de inseguridad que enfrenta Lima. “Alcalde, que la Plaza de Armas, al momento de darle entrevista a este joven, esté cerradita, no haya nada, que al menos canten dos o tres pajaritos, no significa que Lima Metropolitana no esté en una situación tan grave como la que está”, sostuvo, comparando la realidad de la capital con la situación en regiones como La Libertad, también golpeadas por la delincuencia.