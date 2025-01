Durante la última sesión de la Comisión de Fiscalización, Alejandra Aramayo, jefa de Comunicaciones del Congreso de la República, fue citada para declarar sobre una publicación realizada desde la cuenta institucional de X del Parlamento. En el tuit cuestionado, se emitió un adelanto de opinión sobre los motivos del asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal y de Jorge Torres Saravia. Aramayo aseguró que no fue ella quien autorizó la publicación del tuit. Asimismo, la también excongresista afirmó que el autor de la publicación sería Julio Talledo, un funcionario de confianza de Eduardo Salhuana, quien habría actuado bajo indicaciones del presidente del Congreso.

Ante estas declaraciones, las acusaciones ahora recaen sobre el trabajador de confianza de Salhuana. Julio Talledo ocupa un puesto en el Módulo de Personal de Confianza, según documentación del Congreso de la República. Dicho cargo le permitió percibir una remuneración que, en diciembre de 2024, ascendió a S/8.291.

De acuerdo con el portal de registros de grados académicos de la Sunedu, Talledo es bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Piura (UDEP). Además, cuenta con especializaciones en Marketing Digital, Ventas, Analítica y Data Intelligence, por instituciones reconocidas como IEBS Business School y ESAN Graduate School of Business.

También ha sido docente en instituciones como CENTRUM PUCP y la Universidad de Piura, donde lidera programas académicos enfocados en innovación y transformación digital. Asimismo, fue gestor de la Consultora Digital Break, promoviendo servicios innovadores en marketing y formación ejecutiva. Anteriormente, se desempeñó como Coordinador Digital de la Fundación Romero, diseñando y ejecutando estrategias digitales para empresas del Grupo Romero, además de brindar asesoría directa a altos ejecutivos.

Con respecto al caso, ni Talledo ni Eduardo Salhuana han ofrecido declaraciones respecto a las acusaciones realizadas por Alejandra Aramayo sobre el cuestionado comunicado.

La publicación del Congreso que causó polémica

El Congreso de la República intentó desviar la atención sobre el asesinato de Andrea Vidal al plantear que el ataque no estaba dirigido hacia ella, sino hacia el taxista que la transportaba, José Daniel Vargas Briceño. Esta publicación buscaría redireccionar la mira en las investigaciones relacionadas con la presunta red de prostitución que operaba dentro del Parlamento. Para sustentar esta hipótesis, se basan en un análisis balístico elaborado por la Policía Nacional del Perú que, sin embargo, carece de sellos oficiales que acrediten su validez.

Publicación del Congreso de la República sobre la muerte de Andrea Vidal | Fuente: X.

Fuentes de la Fiscalía señalaron a La República que dicho análisis no es considerado una prueba válida en el caso, ya que no ha sido emitido oficialmente por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML). El informe no cuenta con los logos institucionales ni con las firmas de los médicos y peritos responsables de realizar la necropsia. A pesar de ello, el Congreso difundió un protocolo de necropsia donde se detalla que Andrea Vidal recibió siete disparos, mientras que el conductor del taxi fue impactado por 16 balas, sugiriendo que este último era el verdadero objetivo de los atacantes.