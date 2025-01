Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' opina sobre la reciente disposición del Ministerio Público que ordenó retirar el libro 'Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario' que escribió la presidenta Dina Boluarte debido a que concluyó que existe plagio en su contenido. Aunque el delito ha prescrito, la Fiscalía ordenó el retiro de los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) como medida administrativa.

"La Fiscalía ha ordenado que los textos sean retirados, porque es un plagio, ya entendemos por qué está tan cercana a Acuña, tienen muchos parecidos", señaló.

Asimismo, hizo un análisis de cómo va Lima rumbo a los 500 años, según la encuesta presentada el problema que más le importa a los limeños es la inseguridad ciudadana, seguido de la calidad de transporte público y la limpieza pública y acumulación de basura.

"Siempre ha salido la inseguridad ciudadana como el principal problema, pero en este hubo un repunte (...) en este caso vemos el gran cambio que hubo en transporte público, era algo que se debatía mucho y dejó de estar en el debate por otros temas también importantes. Se dejó de lado y se fue degradando el sistema de transporte público", dijo Patricia Alata.

Encuesta de Lima Cómo Vamos

Chincha enfatizó en la importancia de mantenerse alerta cuando las personas caminan en la calle, debido a que el aumento de robo de celulares se instaurado como algo cada vez más común.

"Me angustio por qué veo a mucha gente así (con el celular) por favor, no lo hagan, yo sé que la dopamina nos ha contaminado, que hay necesidad de ver instagram, yo por política personal no uso el teléfono celular en la calle. Si es una emergencia entro a una tienda y ahí lo veo, te lo arranchan porque están concentrado viendo la pantalla, es impresionante la cantidad de celulares que se roban", explicó el periodista.

Además, Patricia Alta resaltó que según la estadística hay un grupo importante que busca alternativas del sistema de transporte público cuando tiene que realizar labores como llevar a menores de edad o algún enfermo, debido a que el transporte no brinda la comodidad o facilidad para poder movilizarse.

"Los viajes médicos, para cuidar a menores de edad, viajes por recreación, como cierto grupo de la ciudadanía opta por alternativas porque el sistema de transporte no te ofrece espacios de cuidado adecuado. Es imposible movilizar a una persona enferma en el transporte público", afirmó Alata.