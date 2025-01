Exministro Carlos Basombrío cuestiona a Santiváñez y sus críticas a cifras del Sinadef: "Es vergonzoso"

El extitular del Mininter Carlos Basombrío criticó al ministro del Interior, Juan José Santivañez, por cuestionar la veracidad de las cifras de Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) que revelaron que tan solo en los primeros 17 días de enero se reportaron un total de 81 homicidios.

"Las cifras del Sinadef, incluso, no representan todo el universo porque hay una parte en la que el médico que registra la defunción indica que no tiene los elementos suficientes para declarar que se trató un homicidio, así que en realidad son más todavía. Por eso, a mí me parece vergonzoso que un ministro de Estado salga a decir que hay 11 homicidios que no se han ocurrido y todavía se enfrenta al Ministerio de Salud", manifestó Basombrío en diálogo con Canal N.

En ese contexto, Basombrío se refirió a Santiváñez como "una persona que dice cualquier cosa y sin ninguna responsabilidad de sus palabras.". "Ya tenemos mucha información sobre su conducta en general", resaltó.

Carlos Basombrío considera que las acciones del Mininter son insuficientes para frenar la criminalidad

Asimismo, Basombrío comentó que las acciones del Mininter para frenar la criminalidad no son suficientes.

"No hay forma de que se detenga porque no hay nada que se este haciendo. El crimen es un negocio y cuando los oportunidades crecen, este aumenta", dijo.

También, comentó que la mayor medida que ha tomado el Gobierno para contrarrestar la ola de violencia ha sido ordenar estado de emergencia en algunos distritos, lo cual resulta ineficaz. "Le mienten al país, le dicen que con tres meses de estado de emergencia esto se solucionará. A eso se les añade que a los mejoras oficiales que había en estos temas se les ha pasado al retiro", dijo.

"El ministro Santivañez está dedicado a defenderse de investigaciones fiscales, a desconocer audios, a proteger a Dina Boluarte y a Nicanor y a Cerrón. La capacidad de atención de un hombre tiene limitaciones y ya sabemos a qué área no le esta dando", agregó.