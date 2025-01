Congreso: bancadas no tendrían las firmas suficientes para convocar a Pleno extraordinario y censurar a Eduardo Salhuana

Con las firmas de 21 parlamentarios, se presentó la moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, debido a que — según la orden del día — habría incurrido en un grave incumplimiento de funciones y no adoptar las medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral por la presunta red de prostitución y proxenetismo en el Parlamento. En ese sentido, para que se pueda concretar dicho pedido, se tendría que alcanzar los 66 votos como mínimo, pero antes es necesario contar con 78 firmas para convocar a un Pleno extraordinario de acuerdo al Reglamento de la institución; sin embargo, no se contaría con el respaldo.

En una rueda de preguntas para los medios de comunicación, Salhuana Cavides se refirió a la moción de censura en su contra e indicó que no hay fundamento para solicitarlo. "Respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento y razón para solicitarlo. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo", respondió.

La bancada que impulsó este pedido fue Honor y Democracia, y, también, se encuentran a la espera de que se puedan llegar a las 78 firmas necesarias para solicitar la ampliación del Pleno extraordinario para poder debatir, votar y, en caso se llegue a censurar a Salhuana, elegir al nuevo presidente del Legislativo. En entrevista para los medios de comunicación, el vocero del grupo parlamentario, Jorge Montoya, instó a sus colegas a aplicar las medidas que corresponden contra el mal manejo del Parlamento y a votar "por conciencia, no por consigna partidaria".

"Vamos a presentar el documento para pedir la ampliación del Pleno extraordinario, se necesitan 78 firmas para lograr el objetivo, yo creo que lo vamos a conseguir. Los congresistas tienen que votar de conciencia, no por consigna partidaria. Tenemos que llegar a concluir lo que hemos empezado, sea la muestra de un mal manejo del Congreso es tan evidente, eso no puede quedarse impune, tiene que ser sancionado y el responsable político del Congreso es el presidente (Eduardo Salhuana), espero que los congresistas sepan como aplicar lo que corresponde en este caso porque es una justicia para el Congreso", declaró Jorge Montoya.

Asimismo, su colega, Segundo Acuña, indicó que se "está a la espera se convoque a un pleno del Congreso o se consiga las firmas para un pleno extraordinario".

Una de las razones para presentar la moción de censura contra Eduardo Salhuana es porque habría incumplido con sus funciones, atribuciones y deberes establecidos en el Reglamento del Congreso al realizar su viaje a la República Popular China "dejando al Parlamento nacional en una de sus peores crisis e incertidumbres sobre los hechos de materia de investigaciones tanto por el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización". La normativa sostiene que Salhuana Cavides es el encargado de supervisar el funcionamiento y disponer lo necesario para la correcta administración de los recursos.

Una congresista que se adhirió a este pedido de censura, fue la parlamentaria no agrupada, Flor Pablo Medina; sin embargo, se mostró poco optimista de que esta moción llegue a prosperar. "Vamos 22 firmas. Yo creo que vamos a llegar para poder presentarlo, pero espero, tengo mis dudas que lleguemos al final de la censura, pero el gesto político de decir que no estamos de acuerdo", indicó.

Por otro lado, el vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, declaró para este medio que no apoyarán la moción de censura contra el presidente de la Mesa Directiva porque, según mencionó, "los que presentan esta moción de orden solo quieren publicidad, y no conocen el Reglamento del Congreso".

En respuesta a este medio, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, comentó que apoyarán la moción de censura contra Eduardo Salhuana, pero siempre y cuando sea planteado por un partido y cuenten con argumentos. "Apoyaremos siempre que lo plantee un partido y si hubiera razones fundadas", dijo.

Congreso: no habría voluntad política para investigar presunta red de prostitución

En diálogo con canal N, la congresista no agrupada, Flor Pablo Medina, comentó que habría una falta de voluntad política en el Parlamento para investigar la presunta red de prostitución debido a que, tanto la gestión anterior de Alejandro Soto y la actual de Eduardo Salhuana son de Alianza para el Progreso.

"Yo creo que hay una falta de voluntad, efectivamente. Porque están implicados, la gestión anterior ha sido también de APP (Alejandro Soto), y acá hay un partido responsable. Muchas veces cuando ya llegamos al Congreso hablamos de los congresistas y las bancadas y nos olvidamos que cada bancada y cada congresista responde a una organización política. En este caso, es Alianza para el Progreso, del señor (César Acuña) acuña, él tendría también que estar respondiendo porque es la gestión anterior y esta que son de su partido con un liderazgo importante", sostuvo Flor Pablo.

En esa misma línea, Pablo Medina resaltó la formación de una comisión para investigar la grave crisis que viene atravesando el Congreso sobre la presunta red de prostitución y proxenetismo.

"¿Dónde está la señal de esa falta de voluntad? La formación de una comisión independiente para investigar esto. Si no hubiese nada que temer, uno pone de manera transparente y pone justamente a quienes somos oposición a hacer una investigación lo más transparente y rápido posible", culminó.

Congreso: ¿qué sigue para la admisión, debate y votación de la moción de censura?

Admisión de la Moción: Para que la moción sea aceptada y proceda, debe ser aprobada por al menos un tercio de los congresistas habilitados para votar. Esta votación se realiza en la siguiente sesión del Pleno del Congreso después de que se haya presentado la moción. O, en este contexto, ante la Comisión Permanente.

Votación: Las mociones de censura deben ser sometidas a consulta inmediata durante la sesión del Pleno o la Comisión Permanente en la que se presentan. Si esto no es posible, se realiza en la siguiente sesión plenaria sin excepción.

Sin embargo, para poder convocar a un Pleno extraordinario se necesitan 78 firmas de los congresistas.