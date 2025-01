La buena noticia para trabajadores del sector privado que no pudieron retirar el 100% de su CTS en Perú antes del 1 de enero del 2025

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un derecho de los trabajadores peruanos que brinda un respaldo económico en casos de cese laboral. Tradicionalmente, el depósito de la CTS se realiza en dos ocasiones anuales, en mayo y noviembre, cubriendo respectivamente los períodos de noviembre a abril y mayo a octubre.

Sin embargo, la Ley N° 31480 permitía el retiro total de estos fondos hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir de enero de 2025, esta opción expiró, pero una nueva propuesta legislativa podría extender esta posibilidad hasta 2026.

¿Qué buena noticia hay para los trabajadores que no retiraron el 100% de su CTS?

El congresista Segundo Quiroz, integrante del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, presentó un proyecto de Ley N.° 09844/2024-CR que tiene como objetivo permitir a los trabajadores del sector privado acceder al retiro completo de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el año 2026.

Esta iniciativa, conocida como "Ley que autoriza la disposición total de la Compensación por Tiempo de Servicios", pertmitiría el retiro total de los fondos acumulados en la CTS de forma única. Según la propuesta, esta medida tiene como fin proporcionar mayor liquidez a los trabajadores para satisfacer sus necesidades urgentes, además de impulsar la economía del país.

“La presente ley tiene como objetivo autorizar de manera excepcional y por única vez, la total disposición del 100% de los depósitos acumulados en el concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)”, se indica en el documento.

Quiroz explicó que la propuesta busca aliviar las dificultades económicas que enfrentan las familias peruanas, como el aumento de los precios y la disminución de la productividad, lo que, a su vez, podría tener un impacto positivo en el consumo interno. "Esta medida permitirá a las familias peruanas enfrentar los desafíos económicos actuales, como el alza de precios y la baja en la productividad, generando un efecto positivo en el consumo interno", explicó Quiroz Barbosa.

Cabe precisar que el proyecto aún deberá pasar por una evaluación en las comisiones de Economía y de Trabajo del Congreso, que discutirán su impacto y viabilidad en los próximos días.

¿Quiénes tienen derecho al retiro de la CTS?

Podrán acceder al retiro total de la CTS los trabajadores del sector privado que trabajen al menos cuatro horas diarias en promedio. En el caso de los empleados del régimen agrario, este beneficio ya está incluido en su salario diario, que corresponde al 9,72% de su sueldo básico.

González Izquierdo califica la propuesta de retiro de la CTS como "irracional y populista"

En una entrevista con Latina, el economista Jorge González Izquierdo expresó su desacuerdo con la propuesta, calificándola de "irracional" y "populista". Según González Izquierdo, la medida no es conveniente para la salud económica del país ni para los trabajadores que cuentan con CTS, ya que considera que no estamos en un contexto de emergencia como el vivido durante la pandemia. Adicionalmente, señaló que si el "Congreso insiste y la aprueba, no la apruebe, señora presidenta. Cometería un grave error usted también".

Es inconveniente para la salud económica del país y, sobre todo, de los trabajadores que tienen CTS. Ya no estamos viviendo una época de pandemia en la que sí se justificaba (…) Hoy día la economía peruana está en un proceso de recuperación y, probablemente, en un proceso de expansión ya sostenida”, manifestó.