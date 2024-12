Abogado de Jorge Torres Saravia confirma que su patrocinado amaneció junto a joven que lo denunció por violación

Un reportaje publicado por el programa 'Beto a Saber' puso al descubierto que Jorge Torres Saravia ocupó el puesto de asesor principal del excongresista Luis Valdez, mano derecha del actual gobernador regional, César Acuña. Esto a pesar de contar con una denuncia de violación por parte de una trabajadora que apoyó a la campaña de Valdez

En el informe visual se puede escuchar un audio entre Torres Saravia y la pareja de la agraviada, en donde Torres le pide disculpas por los hechos. "No me quería aprovechar amigo, tú eres mi amigo, perdóname. (...) Te voy a indemnizar. (...) Perdóname porque a veces cometemos estupideces con el trago", se escucha decir a Jorge Torres.

Abogado de Jorge Torres Saravia se refiere a las disculpas del audio

Ante la pregunta de la prensa de '¿por qué pide disculpas si no cometió un delito?', su abogado Benji Espinoza respondió: "Los hechos ocurrieron de noche y amanecen juntos, Torres y la señorita. Entonces él (Torres) supone que habrían tenido un tipo de relación sexual. Luego se ha demostrado con prueba científica que no fue así. En el ínterin él expone sus disculpas porque sí creyó que había tenido relaciones consentidas", precisó.

Sin embargo, la declaración de la agraviada es totalmente diferente, pues ella indica que fue dopada, violada y producto de la agresión sexual quedó embarazada. "Me vi con el pantalón abajo, la blusa subida y lo miré y él estaba con su ropa interior y yo le digo: 'Jefe, ¿que me hizo?', y me dice: 'no, es que te tenía ganas'", cuenta la víctima entre sollozos.

PUEDES VER: Vehículo oficial del Ministerio del Interior atropella a una persona en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez

A pesar de la denuncia que interpuso la víctima contra Torres Saravia, el Congreso aceptó su contratación como asesor de Luis Valdez y posteriormente como asesor de Idelso García, ambos parlamentarios pertenecientes al partido de César Acuña, Alianza para el Progreso.