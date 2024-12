La existencia de una presunta red de prostitución dentro del Congreso de la República ha levantado todo tipo de sospechas. Hace pocas horas, resurgió en redes sociales un clip del documental 'Peruanas del Bicentenario' del canal 'TV Perú', donde la expresidenta del Congreso de la República y exprimera ministra Mirtha Vasquez expone la existencia de un pequeño recinto dentro de su despacho como presidenta del parlamento. La sala estaba oculta detrás de su escritorio.

"Un colega me dijo 'necesito hablar contigo' y le respondí 'bueno, hablemos', pero me dijo 'no, aquí no' (en referencia a la sala principal del despacho de Vásquez), 'mejor que sea adentro'. Ahí me percaté de que había una puerta y vi un baño. Hasta ahí todo parecía normal. (...) Cuando quitó esto (haciendo referencia a un pequeño mueble), recién me enteré de que había un espacio que también es histórico. Era un pequeño lugar muy sofisticado que seguramente había sido construido con algunos propósitos particulares (risas). Además, era bastante privado. Cuando me mostraron este espacio, me sorprendió cómo podía existir un lugar tan privado", indicó.

Vásquez comentó que la habitación fue diseñada en la época en que Carlos Ferrero Costa ocupó la presidencia del Congreso de la República. Además, consideró que el ambiente respondía a un gusto predominantemente masculino: "Me dicen que esto fue construido en la época del presidente Ferrero, que era incluso mucho más sofisticado. Había una cama mucho más grande e, incluso, en el baño había un jacuzzi. (...) Es como un pequeño apartamento para un hombre soltero", señaló.

La República se contactó con Mirtha Vásquez para consultarle sobre el espacio que reveló en ese entonces. La exprimera ministra recordó la ocasión en que enseñó dicho recinto: "Lo que puedo decir es lo que comenté en esa oportunidad, que es un espacio tipo apartamento que está debajo de la oficina de presidencia".

Además, Vásquez dedicó algunos comentarios a la presunta red de prostitución que operaría dentro del parlamento para negociar favores políticos: "Es un asunto sumamente grave. El Parlamento siempre ha sufrido de baja popularidad y, seguramente, siempre ha habido malos congresistas, pero el costo de no haber tomado medidas oportunas y ejemplares ha permitido que, progresivamente, se deteriore severamente como institución y se convierta en un espacio sin control, al punto de que puede funcionar en torno no solo a la corrupción, sino a mafias diversas", aseguró. Asimismo, la expresidenta del Congreso negó haber escuchado sobre la existencia de redes de este tipo durante su estancia en el Congreso de la República.

Red de prostitución en el Congreso habría operado para conseguir votos

En declaraciones a los medios, Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, explicó que se llevará a cabo una investigación sobre los registros migratorios de la exasesora Andrea Vidal y de los congresistas. Si se encuentran coincidencias, se les convocará a la comisión para que rindan su declaración. Además, mencionó que la supuesta red de proxenetismo podría estar relacionada con un intercambio de favores sexuales a cambio de los votos de los parlamentarios.

Burgos detalló que su comprensión de la situación es que esta red estaría vinculada a favores sexuales destinados a influir en la votación dentro del Congreso, sin que necesariamente haya involucrado dinero. Aclaró que este tema sigue siendo objeto de investigación y, aunque aún es solo una hipótesis, se está analizando cuidadosamente. Comparó el comportamiento de Jorge Torres con el de Al Capone, un reconocido criminal relacionado con el proxenetismo, y destacó la necesidad de "limpiar la casa desde adentro" en el Congreso antes de investigar posibles problemas fuera de él.