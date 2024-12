César Acuña se ausenta más de 30 días de su función como gobernador regional en solo un año

El gobernador César Acuña ha acumulado más de 30 días fuera del país en lo que va del 2024, tras solicitar su cuarta licencia del año. Anteriormente, el líder de Alianza para el Progreso (APP) estuvo ausente del 24 de mayo al 1 de junio, del 28 de julio al 8 de agosto y del 4 al 13 de octubre sumando. Sin embargo, tales días sin ejercer como el máximo líder del Gore La Libertad parecen no haber sido suficientes, pues tomó licencia por un nuevo periodo: del 11 al 19 de diciembre.

Si bien se desconoce en qué usará esos días libres, la última vez que Acuña se fue de licencia viajó a Dubái con sus seres queridos. Este viaje lo realizó a pesar de que en La Libertad se desarrollaba el paro de transportistas en respuesta a la inseguridad ciudadana.

Al ser cuestionado por ello, el gobernador dijo: “Yo soy un trabajador público, tengo derecho a descansar, pero, al contrario, yo no soy irresponsable de pedirme los 30 días seguidos. Al contrario, los 30 días los he compartido en 3 o 4 tramos porque no puedo abandonar la región 30 días”. Sobre su viaje a Dubai, la autoridad regional afirmó que “tengo derecho, como cualquier colaborador, a descansar; y tengo derecho también, sin ser vanidoso, de viajar a donde tenga la posibilidad de viajar”.

En otro momento, Acuña explicó que los viajes que realizó al extranjero junto a su familia no le habría costado "ni un solo centavo" al Gobierno Regional. "Sin ser vanidoso, uno puede viajar a donde tenga la posibilidad de viajar. Si algunos medios lo toman a mal para mí no lo justifica", precisó.

Por otro lado, se refirió al caso de la congresista de su partido Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, quien es acusada de crear una 'caja chica' con recortes de sueldos. "Lamento que sea alguien de APP, pero si exijo que investiguen y que previa evaluación y seguimiento se le condene", sentenció.